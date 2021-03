Grans dones, grans obres

«Natura morta» és el títol de l’exposició que s’inaugura avui a la botiga De Vins, de Maó. Es tracta d’una mostra amb obres fetes a quatre mans, per La Foix —La flor— i Hombre López —el capullo—, on representen rostres de grans dones, ja desaparegudes, a partir de la tècnica de l’stencil i l’ús de diversos materials, com ara llavors o closques de caragols.

Aquesta és una exposició amb un cert to reivindicatiu, per posar l’accent en grans figures femenines. És la manera que proposen Hombre López i La Foix de commemorar el Dia de la Dona, i de retre el seu particular homenatge a totes les dones que moren o que pateixen maltractaments per part de les seves parelles, exparelles o, en definitiva, d’homes.

Les obres estan fetes a quatre mans, utilitzant una tècnica innovadora, a partir de l’estil de Bansky, però afegint una gran diversitat de materials, molts ells orgànics. Així ho descriu Hombre López, qui explica que han retratat personatges, sempre sobre fusta, com la pintora Frida Kahlo (1907-1954), a partir d’arena, diverses llavors, pinyes, caragols i fins i tot mosquits.

També hi ha l’escriptora Virgina Woolf (1882-1941), considerada pionera del feminisme, a qui han donat vida amb líquens; o la cantant i compositora Amy Winehouse (1983-2011), feta amb «joieria vegetal», com descriuen, és a dir, caragols sobre fusta.

Una altra gran dona que forma part d’aquesta «Natura morta» és la reina del soul, Aretha Franklin (1942-2018), a qui li han dedicat una cartografia vegetal a partir de sorra, sèsam, arròs i pebre. I també hi ha La Faraona, Lola Flores (1923-1995), de qui destaquen que «va ser de les primeres dones de l’Espanya de postguerra a parlar de violència masclista, relacions extramatrimonials i prostitució. Com no podia ser d’altra manera, el seu rostre l’han creat a base de flors.

L’exposició quedarà oberta avui, de 17 a 20 hores, i es podrà visitar fins al 25 d’abril.