La sala Albert Camus reduí els espectacles un 60 per cent el 2020

La Sala Albert Camus va veure com la pandèmia reduïa un 60 per cent la seva activitat. Els 95 espectacles que es van dur a terme el 2019 es van convertir en tan sols 40 l’any passat. Tot i així, l’espai cultural no es va desaprofitar, ja que des de l’Ajuntament de Sant Lluís es va impulsar un programa de residències artístiques, per les quals van passar fins a tretze propostes.

Tota l’activitat cultural es va veure —i encara s’hi veu— especialment afectada pels mesos de confinament i les prohibicions a l’hora de realitzar espectacles. Tant és així que, després d’un inici de 2020 normal, el primer trimestre va estar nodrit d’activitats a la sala camusiana. De gener a març es van fer 25 funcions. Però amb la declaració de l’estat d’alarma, la programació va quedar anul·lada.

No va ser fins al darrer trimestre de l’any que es va poder reiniciar l’activitat, més o menys habitual (amb les restriccions ajustades a cada moment i fase). I es va engegar la campanya «Som Sant Lluís. Som sostenibles», que va comportar la realització d’un total de quinze activitats.

D’aquesta manera, durant tot l’any es van poder fer, només, quaranta funcions a la Sala Albert Camus.

Residències artístiques

El parèntesi forçat en la programació va motivar la posada en marxa d’altres iniciatives. Igual com succeí al Teatre Principal de Maó, s’oferí la sala a companyies teatrals o grups musicals, perquè hi poguessin desenvolupar els seus projectes (assajos, enregistraments, vídeos), comptant amb l’escenari i els diferents espais de l’edifici, a més dels equipaments tècnics (llums, so).

Va ser així que es van dur a terme fins a tretze residències artístiques. Una d’aquestes, per exemple, va ser amb l’espectacle «Alone togeteher», que es va representar anit. L‘artista Joana Brabo va haver de cancel·lar la seva gira a principi d’any i va aprofitar l’aturada per treballar a la sala santlluïsera.