Sputnik in the Van, un proyecto sobre ruedas

Si hay algo que sirve para definir a Wanderlust Menorca es su capacidad de reinventarse constantemente. «No paramos de hacer cosas», confiesa Gemma More, quien junto a Paolo Scarpa impulsa una de las aventuras musicales más dinámicas de la Isla. Lo que arrancó en 2018 como Sputnik Project, un proyecto colaborativo con el objetivo de crear lazos entre los músicos de Menorca y dar a conocer la escena insular a través de la grabación de covers, la organización de conciertos y la edición de discos recopilatorios, acaba de dar un nuevo paso con el estreno el pasado domingo en YouTube de Sputnik in the Van.

Se trata de una idea que Wanderlust Menorca tenía en mente desde hacía meses y que se ha materializado gracias al exceso de tiempo libre y falta de trabajo provocados por la pandemia. Con el mismo espíritu del Sputnik original, el de dar visibilidad a los artistas emergentes, ya circula el nuevo formato, que introduce como novedades el hecho de ampliar fronteras más allá de la Isla gracias a la movilidad que les ofrece la caravana en la que viajan y por otra parte dejar de un lado las versiones para trabajar con canciones originales.

La temporada arrancó con el estreno de un capítulo dedicado al artista mallorquín Juanjo Monserrat, exconcursante del programa de televisión «Got Talent» y cuya figura se ha convertido viral en Japón por la utilización del instrumento denominado otamatone.

Monserrat se sometió en el primer episodio al cuestionario realizado dentro de la caravana por Gemma More, metida ahora en el papel de periodista. Tras una charla de media hora, el programa Sputnik in the Van se cierra con la interpretación de una canción en directo. «Hay un gran cantidad de gente que se merece ser mucho más visible en el mundo de la música; pretendemos ser un altavoz para la cultura», explica More.

Hasta la fecha se han grabado cinco entregas. Además de Monserrat, han pasado por la Van de Wanderlust otros dos artistas mallorquines, Miquel Àngel y Nahla Kai, cuyos capítulos llegarán a la red el 4 y el 18 de abril respectivamente. También se han grabado en Menorca a Lara Pons (21 de marzo) y Dani Juanico (5 de mayo). La idea es que esta primera temporada conste de diez capítulos. A medio y corto plazo, explica More, la intención es ampliar sus rutas más allá de las fronteras del Archipiélago, una progresión que depende de la incorporación de nuevos patrocinadores y mecenas. De momento cuentan con el apoyo de Fundación Baleària para costear los traslados por mar.

Un proyecto cuyo emblema es la caravana-roulotte de la década de los 70 que ha sido restaurada para la ocasión y que está equipada como un estudio de grabación móvil. «La experiencia hasta la fecha está siendo muy positiva, mucho mejor de lo que pensábamos, y también implica mucho más trabajo del que nos imaginábamos. Lo bueno es que aprendes mucho sobre la marcha», resume More, quien destaca que lo mejor de este nuevo formato es poder conocer más a fondo a los artistas que son partícipes del proyecto.