Carlos Mascaró i el mirall de Rembrandt

a pintura és la gran passió de Carlos Mascaró (Ferreries, 1957), i ho és, també, l’interès per pintar i estudiar als grans mestres clàssics, sobretot, els holandesos del segle XVII. És així que s’ha consolidat com un referent, a l’Illa però molt especialment a l’estranger, per la seva pintura minuciosa, carregada de detalls, sota la inspiració de grans firmes, com Caravaggio, Vermeer, Van Eyck, Da Vinci, Velázquez o el mateix Rembrandt.

Precisament aquest darrer artista és el que motivarà la conferència que Carlos Mascaró protagonitzarà divendres (20 hores), a la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Un acte que l’artista prepara de forma especial i que planteja com una «xerrada visual». Perquè no es tracta de donar una lliçó sobre art i tècnica, sinó de fer un recorregut per la vida i l’obra del pintor, amb centenars d’imatges, anècdotes i particularitats. L’objectiu és que el públic gaudeixi i «se’n vagi a casa coneixent qui va ser aquell artista i què va fer».

Ateneu, UOM, Cercle

Ja fa sis anys que Mascaró fa xerrades com aquestes a l’Ateneu de Maó, i més tard inicià el seu vincle amb la Universitat Oberta per a Majors i, des del 2019, al Cercle Artístic.

Mascaró, que practica el realisme en la seva màxima expressió, considera que és un privilegiat per poder-se dedicar al que més l’apassiona. «La societat és la que em permet viure fent el que m’agrada», i per açò «crec que és la meva obligació retornar-ho, mostrant el que he après». I és que el pintor segueix la pista dels artistes als quals admira, viatjant a les ciutats on van viure o allà on hi ha obres seves. És així que s’interessa per l’entorn on van créixer o es van formar, i arriba a conèixer detalls de les seves vides que després l’ajuden a fer entendre qui eren.

Igualment, Mascaró col·lecciona documents i materials que ha anat aconseguint al llarg dels anys, com per exemple documents originals firmats pel mateix Rembrandt, o el gravat «La gran núvia jueva», fet amb la planxa original de l’artista.

Igual com fa a l’hora de pintar els seus quadres, als quals dedica hores de pinzellades, però també hores de meditació sobre com aquestes han de ser, Carlos Mascaró prepara aquestes xerrades amb deteniment i les nodreix a través d’hores i hores de recerca i d’investigació. «La pintura és la meva gran passió, i pint cada dia», assegura. «M’agrada pintar, pensar cada pinzellada, però també preparar els pigments i els marcs dels quadres, m’agrada viure-ho». I confessa que «afortunadament», té la major de les sorts que podria tenir, «tenir una dona que, quan es va casar, ja sabia, des dels 16 anys que ens vam conèixer, l’home rar que jo era».