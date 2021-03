Cesk Freixas i Ovidi25 se sumen al festival de Barnasants a Menorca

El Festival Barnasants amplia la seva programació per aquest 2021 a Menorca. Si fa unes setmanes «Es Diari» ja va avançar un primer esbós de les actuacions previstes, ahir es va presentar el calendari complet, que incorpora la presència a l’Illa de dos artistes més, Cesk Freixas i Ovidi25.

Entre el 20 de març i el 10 de juliol es faran a Menorca catorze concerts, repartits entre tres espais, el Teatre des Born i la sala d’actes de l’IES Josep M. Quadrado, a Ciutadella, i a Maó, al Nou Bar, encara que els primers concerts es traslladaran a la Sala d’Audiències del Claustre del Carme, per les mesures sanitàries. Per aquests escenaris passaran Pau Alabajos, Davide Casu, Lluís Cabot, Maria Jaume, Entreveus i Victori Planells, Marcel Pich i Paco Ibáñez, que clausurarà enguany el Barnasants a Menorca. A aquestes cites s’afegeixen ara dues més: Cesk Freixas, el 5 de juny; i Ovidi25, el 18 de juny; tots dos, al Teatre des Born.

Domini lingüístic

Des del festival volen mantenir Menorca dins del circuit del Barnasants, perquè respon a la filosofia de «portar el projecte cultural a tots els territoris del domini lingüístic català», a partir de la llavor que, en teoria, havia de representar la Declaració de Palma. «De fet, el 2020, el Barnasants va ser l’única proposta que la representava, i no vam rebre cap aportació del Govern balear», denuncià el director del festival, Pere Camps.

Per l’inici de les col·laboracions amb el Teatre des Born es felicità Camps, igual com el gerent de la Fundació Ciutadella Cultura, Josep Marquès, qui considerà que «d’açò es tracta la cultura, de teixir relacions i complicitats per enriquir projectes i fer-ho arribar a la gent».

De la mateixa manera, Jaume Gomila, del Nou Bar, valorà l’esforç del festival, fent costat a «un sector molt impactat per la covid, quantitativament i qualitativament».

Cal apuntar que el Barnasants compta amb artistes menorquins, que actuen arreu dels territoris de parla catalana. Enguany han actuat o han d’actuar Cris Juanico, Anna Ferrer i Guiem Soldevila.