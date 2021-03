Es Mercadal es compromet amb la cultura

«Primavera cultural» és el nom del nou programa que engega l’Ajuntament des Mercadal, per impulsar diverses activitats relacionades amb la cultura i la gastronomia del municipi i de Menorca, en general.

El programa inclou activitats com les que durà a terme l’Escola de Música i Dansa des Mercadal, que es podran seguir a través de l’streaming de la Sala Multifuncional, o també la recol·locació dels tallers de Sa Cooperativa del Camp, que es faran durant les vacances de Setmana Santa. Així mateix, el 8 d’abril, la sala acollirà l’espectacle infantil «Frozen».

L’Ajuntament des Mercadal va presentar aquest divendres el programa, de la mà del regidor d’Hisenda i de Cultura, Jordi Pons, i una representació d’entitats i tècnics.

Moltes de les actuacions d’artistes locals compten amb el suport del conveni per al rescat cultural per aquest 2021, del Consell insular, el qual esdevé una ajuda per a la contractació d’artistes de Menorca amb un import de fins a 5.300 euros, que representa el 75 per cent del cost total.

Aquest impuls a la cultura i el patrimoni és una convidada a gaudir d’una cultura segura als diferents espais culturals del poble.

Les activitats que s’organitzin es continuaran anunciant tant en programes en format paper, com a través de les xarxes socials. A més, aquest mes s’incorpora a la programació l’enllaç per adquirir les entrades de les diverses actuacions que es fan a la Sala Multifuncional, per tal de complir amb les mesures d’aforament indicades en cada moment.