Ciutadella recupera el Cineclub mig any després

Mig any després, Ciutadella tornarà a tenir Cineclub. Serà gràcies a la col·laboració amb el Teatre des Born, on, entre març i abril es projectaran cinc pel·lícules. El maig i el juny, es valorarà la possibilitat de tornar als Cinemes Canal Salat.

En aquests moments, tornar a les sales d’exhibició habituals, és complicat, «no es donen les condicions administratives ni de gestió de l’espai municipal», després que l’empresa que gestionava l’espai entrés en concurs de creditors. Per açò, mentrestant, «el Cineclub no pot estar pendents» de què es resolgui la situació i «hem arribat a un acord amb el Teatre des Born» per a projectar-hi cinc pel·lícules. Així ho expressava ahir Pilar Carreras, la presidenta de Joventuts Musicals de Ciutadella, entitat mare del Cineclub de Ciutadella.

«Tècnicament és possible fer-ho as Born, tenen projector i amb l’aforament actual podem cobrir les expectatives» quant al públic que pugui assistir a les sessions. En aquests moments, si no hi ha canvis, espais com els auditoris tenen unes restriccions d’aforament del 50 per cent, amb un màxim de 200 persones si es tracta d’espais interiors.

En qualsevol cas, està clar que les projeccions al Teatre des Born és una solució «transitòria, la nostra petició es tornar als Cinemes Canal Salat».

Carreras explica que les condicions al teatre municipal són semblants a les que tenien amb l’empresa concessionària de les sales de cinemes. Una societat, gestionada per Andreu Torres i Jaume Mayans, que «sempre van ser molt generosos amb noltros, sempre ens van ajudar perquè el Cineclub es pogués dur a terme».

Horaris i toc de queda

Un dels canvis que hi haurà amb relació a les dinàmiques habituals del Cineclub, és l’avançament de l’inici de les sessions a les 19.30 hores, per tal de complir amb el toc de queda de les 22 hores.

Quant a les entrades, es poden adquirir a través de la plataforma de venda del mateix teatre, a la seva pàgina web, i també a la taquilla.

Des del Cineclub afirmen que «ens il·lusiona molt poder contribuir a recuperar el cinema a Ciutadella, encara que sigui amb la programació que feim habitualment de cinema d’autor i fora dels circuits comercials». Perquè arribi el cinema comercial, encara s’haurà d’esperar. L’Ajuntament de Ciutadella, en aquests moments, està negociant la compra dels projectors del Canal Salat amb l’administrador concursal.

El programa

Dimecres 24 i dijous 25. «Las niñas». Espanya, 2020. Opera prima de Pilar Palomero, guanyadora de quatre Premis Goya, entre ells, el de millor pel·lícula.

Dimecres 31 i dijous 1 d’abril. «Solo nos queda bailar». Suècia, 2019. Dirigida per Levan Akin i interpretada per Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili o Ana Javakishvili.

Dimecres 7 i dijous 8. «El hombre del brazo de oro». Estats Units, 1955. Dirigida per Otto Preminger, amb Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim Novak i Arnold Stang.

Dimecres 14 i dijous 15. «Corpus Christi». Polònia, 2019. Del director Jan Komasa, va estar nominada com a millor pel·lícula internacional als Oscar 2019 i com a millor pel·lícula europea als Goya 2020.

Dimecres 28 i dijous 29. «Un cuento de tres hermanas». Turquia, 2109. Amb guió i direcció d’Emin Alper i amb premis a Berlín o Valladolid.