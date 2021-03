Alaior i Consell mantindran un centre de gravat al poble

Menorca tindrà dos Centres Internacionals d’Art i Gravat. Un durà el cognom «de Menorca a Alaior», i l’altre, el «de Xalubinia». El primer seguirà sent públic i sota l’impuls de Consell i Ajuntament; el segon, privat, és el que impulsa l’associació que s’ha desvinculat del primer i que inicia camí en solitari a Maó.

Ajuntament i Consell volen mantenir al poble el projecte iniciat el 2008, encara que sigui sense Xalubinia, l’entitat que l’inspirà i que en realitat el dotà de contingut i li conferí el caràcter internacional gràcies a la tècnica de cromoplaxgrafia inventada per Pere Pons i Ángel Ramazzi. «És una pena que el Centre Internacional d’Art i Gravat d’Alaior de Menorca se separi de Xalubinia, i he fet tot el possible perquè no passés», reconeixia ahir el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria. Finalment, però, no ha estat possible.

És així que el conveni entre les institucions continua endavant. Com detalla Reurer, «convocarem un concurs públic per a la gestió del centre» i s’obrirà «un concurs públic perquè es presentin ofertes per llogar la nova seu del centre», després de la decisió municipal d’ubicar les instal·lacions del futur Alaior Art Contemporani a l’edifici del carrer de Baixamar. Sí que és cert que mesos enrere s’havien mirat opcions, per oferir-les a Xalubinia, però amb la desaparició d’aquest actor (que feia que el procés fos directe entre associació i llogater), ara que serà l’Ajuntament qui faci el contracte d’arrendament i, per tant, caldrà un procés públic.

Quant a terminis, Reurer apunta que «voldríem que al centre es pogués iniciar el pròxim curs, el setembre, però hi ha uns processos que no podem evitar».

El conseller de Cultura recordà que el Centre Internacional d’Art i Gravat de Menorca a Alaior comptarà amb l’equipament cedit pel Consell i que fins ara utilitzava Xalubinia. Per altra banda, «es crearà una comissió assessora entre Ajuntament, Consell i l’empresa o entitat gestora, i m’agradaria que Pere Pons la pogués presidir».