El patrimoni històric i la norma sobre la gratuïtat

El Consell ha sol·licitat un informe als serveis jurídics en relació a l’aplicació de la norma sobre recintes de patrimoni històric i cultural. I és que entre la legislació estatal i autonòmica hi ha punts de vista diferents en referència a les visites gratuïtes.

L’informe el demana el Consell arran de la queixa d’un particular, que considera que s’incompleix la normativa quan a Torralba d’en Salort no es programen els quatre dies per mes, de visites gratuïtes, que contempla la normativa estatal.

El conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, admet aquest punt de la Llei 16/1985, de 25 juny, del Patrimoni Històric Espanyol, però també recorda que el text «contempla exempcions, com per exemple, per perillositat». Per altra banda, la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears «no diu que les visites hagin de ser gratuïtes» i, de fet, assegura Maria que «fins ara no hi havia hagut queixes, i per tota Espanya es paga per veure els monuments, i crec que ha de ser així, també a Menorca». Perquè, afirma, «la cultura no ha de ser gratuïta, ni la música, ni el teatre, ni el patrimoni; la cultura implica una feina, unes despeses, i s’han de remunerar».

A banda de l’informe jurídic sol·licitat al mateix Consell, la institució menorquina ho ha consultat als serveis jurídics del Consell de Mallorca, des d’on entenen que la gratuïtat no és exigible a les Illes, ni tan sols quan hi ha una llei estatal que així ho indica.

La cultura té un cost

Maria assenyala que «quan es tracta béns públics, sí que s’intenta obrir gratuïtament alguns dies, però perquè ho gestionen les administracions». En canvi, «si són béns privats, cal contractar personal, i açò depèn de la solvència econòmica». En aquest sentit, afirma el conseller que aquesta és una «qüestió delicada i en cap cas volem perjudicar els titulars de jaciments ni als seus gestors, perquè ja costa prou que hi hagi qui vulgui fer aquestes feines, com perquè els ho compliquem més».

«Entenc el dret ciutadà de gaudir del patrimoni, però tothom té drets. Aquest és un sector emergent, amb molta precarietat, encara, i hem de fer possible que funcioni».

El Consell ha iniciat converses amb els gestors de Torralba d’en Salort, Nurarq, una petita empresa d’arqueologia que lloga el jaciment a la propietat, la Fundació Illes Balears, per fer excavacions que acaben generant avanços en la investigació prehistòrica i que, per tant, són coneixements que reverteixen en la societat.