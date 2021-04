Els actes de Sant Jordi, a la revista ‘Àmbit’

El Consell acaba de publicar el nou número de la revista «Àmbit», en el qual destaquen una extensa entrevista a Diego Huguet, un dels darrers mestres d’aixa que queden a Menorca, i també la programació d’actes del Dia del Llibre.

L’arribada del mes d’abril és sinònim de Sant Jordi, de llibres i de novetats editorials. I enguany, intentant recuperar la tradició que es va veure alterada l’any passat, els ajuntaments han programat diverses activitats amb motiu de la festivitat.

A l’espai dedicat al Dia del Llibre es sumen altres en aquest nombre d’«Àmbit», en el qual apareix l’entrevista a Diego Huguet, qui va aprendre l’ofici del seu pare i aprofita l’ocasió per parlar amb veneració dels antics mestres artesans d’arreu de l’Illa, alhora que clama pel relleu generacional de la professió.

Altres articles que configuren el nombre 64 de la revista estan dedicats al Convent de Sant Diego, d’Alaior, a la secció «Al Descobert»; i al potencial que té Menorca com a escenari de ficcions, exemples de casos recents com són pel·lícules o serials com «Isla bonita», «La vida lliure», «Ardara» o «Los espabilados».

Altres temes que s’aborden en la publicació que impulsa el Departament de Cultura del Consell són sobre l’assentament romà de Binicodrellet, as Migjorn Gran, o, en la secció «A llibre obert», un repàs als principals serveis que, des de l’inici de la pandèmia, ofereix la Xarxa de Biblioteques de Menorca per apropar-nos la lectura a casa nostra.