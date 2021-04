Nou director i nova etapa a la Banda des Migjorn

Tomàs Rosselló és el nou director de la Banda de Música des Migjorn Gran, a la qual dirigirà diumenge per primera vegada. Serà en el Concert de Primavera, la primera vegada que la formació tocarà des de l’inici de la pandèmia, i que esdevé alhora l’inici d’una nova etapa per a l’agrupació musical.

La Banda des Migjorn reprèn la seva activitat deixant enrere la paràlisi obligada per la crisi sanitària i una volta que, a finals de l’estiu passat, Isaac Mascaró anunciés que deixava la direcció després de prop de vint anys en el càrrec.

La junta directiva de l’agrupació va haver de cercar relleu, i va trobar en Tomàs Rosselló la persona indicada. Així ho apuntava ahir el president de la banda, Jaume Pons, qui reconeixia que «esteim molt il·lusionats i molt contents, suposarà un canvi complet» quant a l’estil dels darrers anys.

L’arribada del nou director ha coincidit amb aquest temps de restriccions, que ha dificultat els assajos. «Primer ens vam haver de limitar a grups de sis músics, però darrerament ja podem assajar tots junts», sempre amb els tres metres entre músic i músic, explicava Rosselló, que és professor d’orquestra al Conservatori de Menorca.

Aquesta primera actuació suposa un canvi de tendència en la trajectòria dels darrers anys. Tot i que, segons Rosselló, «no ens tancam a res», Pons creu que en un moment com l’actual, amb les limitacions d’aforaments que hi ha, l’aposta ha de ser per «la música més simfònica, sense cercar concerts espectacle», com el darrer dedicat a «Queen», que va reunir milers de persones al camp de futbol. «No és possible seguir amb aquesta línia, el concert va anar molt bé, però gestionar-ho és massa complicat».

En qualsevol cas, «agraesc la gran feina feta tots aquests anys» per Isaac Mascaró, diu Rosselló. «Amb ell, la banda va agafar una dimensió inexplorada, amb concerts amb deu mil persones; no s’havia vist mai». I assegura, igualment, que està molt satisfet amb els músics. «Ha estat una gran sorpresa, es nota la feina que s’ha fet, a la banda hi ha molt de nivell i estic molt content amb la implicació de tots».

El concert

Per ara, es plantegen concerts com el de diumenge, per al qual pràcticament estan esgotades les dues-centes reserves disponibles.

El públic podrà escoltar obres com «Ragon Fález», d’Emilio Cebrián; «Yakka», de Pascual Vilaplana, o peces d’altres compositors com De Haan o de De Meij.

Més enllà d’aquest concert, la Banda des Migjorn vol «recuperar el concert de Sant Cristòfol, que es va deixar de fer perquè coincidia amb els concerts d’estiu», recorda Jaume Pons.

En la cita de diumenge participaran una trentena d’instrumentistes. «Són els habituals durant l’hivern, ja que no hi són els que estudien a fora», conclou el president de la banda.