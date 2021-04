‘Alçau els gots’, primer single del nou disc de Pèl de Gall

Pèl de Gall publica avui «Alçau els gots», el primer senzill del que serà el seu nou disc, que veurà la llum a finals d’aquest mes i que és la gravació en directe del darrer concert de la gira que van aconseguir fer l’any passat, en plena pandèmia.

El 2020, el grup va aconseguir, tot i les dificultats que encara perduren, fer una gira de concerts que van tancar el 2 de gener al Teatre Principal de Maó. Un tour adaptat a la realitat del moment i que ara els seus seguidors podran rememorar amb «Un directe diferent», el nou disc que estan a punt de presentar i del qual «Alçau els gots» és el primer single.

Com apunta el vocalista, Francesc Pons, «Alçau els gots» és la cançó «més rockera» del grup, però en aquest cas la presenten en una nova versió, «amb ritmes més tranquils». Perquè és així com va haver de ser la gira de concerts. «Ens vam haver d’adaptar a les circumstàncies, el públic estava assegut i amb les distàncies, i vam adaptar les cançons més marxoses, perquè tinguessin una visió més profunda i tranquil·la», diu Pons.

El concert del ‘Principal’ es podrà recordar tant en format de disc, com en vídeo, en DVD, amb les cançons més exitoses del grup. «Són versions, però igualment són ben reconeixibles».

‘A sa vostra salut’

La gira que van fer durant els darrers mesos de 2020 va substituir la que inicialment estava prevista, per presentar el disc publicat l’any passat, «A sa vostra salut», que no van, ni tan sols, poder iniciar per la declaració de l’estat d’alarma. Així, mentre esperen que la situació es normalitzi, sense restriccions, i recuperant les condicions més idònies per a un concert de rock, Pèl de Gall té previstes algunes actuacions per al mes de maig.