Els pobles recuperen les fires de llibres per Sant Jordi

Les fires de llibres tornaran a coincidir enguany, com és tradicional, amb el dia de Sant Jordi. Serà després que l’any passat s’haguéssin d’ajornar fins a l’estiu els actes amb motiu del Dia Internacional del Llibre. Així, tots els pobles de l’Illa celebraran les seves respectives exposicions de venda de llibres i roses.

L’Ajuntament de Maó va anunciar fa uns dies que, els dies 23 (tot el dia) i 24 (dematí), la plaça Constitució i els carrers Nou i sa Ravaleta acolliran vint paradetes, però només de llibreters, editorials i floristeries.

Ciutadella

Els llibres també sortiran al carrer a Ciutadella, entre la plaça de la Catedral i el carrer Major des Born. En aquest cas, les taules es podran visitar tot el dia, tant dia 23 com dia 24, i a més, l’Ajuntament ha preparat un programa d’activitats a Can Saura i a la Sala del Roser. Sota el lema «Regala Sant Jordi» i sempre amb necessitat d’inscripció prèvia (al 971.38.02.97 o a Can Saura, de dia 19 al 22). La primera activitat, serà demà (11 h), «Les ciutats invisibles», amb Anna Llorens, al Roser; i dia 23 hi haurà un taller d’aromes i sabons (17.30), una observació de la lluna (19.30) al Castell de Sant Nicolau. I l’endemà, a les 11 hores, a la plaça de la Catedral es faran tallers de goma EVA i de pintar bosses de tela; i hi haurà un contacontes (11.30, placeta del Roser), un combo de lectura (12.30, Can Saura) i glosat (19, placeta del Roser).

Igualment, hi haurà propostes a tots els municipis, començant per les fires de llibres. Dia 23, tot el dia, n’hi haurà as Migjorn Gran i as Castell (a l’Esplanada); i dia 24 faran fira a Alaior (10 a 21 h, Dalt es Fossar), a Ferreries (10 a 21 h, plaça Espanya) i a Sant Lluís (9 a 14 h, Pla de sa Creu). Per últim, as Mercadal els llibres sortiran al carrer els dos dies, divendres de 17.30 a 20.30 hores, i dia 24, de 10 a 14 hores.