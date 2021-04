‘La resistencia de lxs invisibles’ arriba a l’Orfeó

L’espectacle «La resistencia de lxs invisibles» arriba aquest diumenge (19.30h) al teatre de l’Orfeó Maonès, en la que serà una nova oportunitat per presenciar aquest muntatge nascut durant el confinament i que, entre taules, plats i cambrers, trasllada a l’espectador una reflexió sobre la pròpia societat.

Aquest muntatge està dirigit pel dramaturg argentí Gabriel Rosas, que va venir a Menorca el març de 2020 i, declarat l’estat d’alarma, es confinà amb pràcticament tot l’equip per desenvolupar el projecte escènic. Ara, la proposta arriba a la sala maonesa, de la mà de l’Associació La Resistencia, per tractar històries locals i globals, enmig d’un context sanitari com l‘actual. Tot, en un restaurant, amb uns cambrers (sinònim de poble) i un maître (símbol del poder) entre deliris i conflictes personals.