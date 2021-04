Gaudí i els talaiots

De l’1 al 7 de maig de 1910, Antoni Gaudí, que treballava en la restauració litúrgica de la Catedral de Mallorca, va aprofitar per conèixer Menorca. Ho va fer acompanyat pel seu col·laborador i arquitecte Joan Rubió i Bellver, germà de Marià, un enginyer militar casat amb una maonesa, Maria Tudurí. Junts foren pares de Nicolau i Santiago Rubió Tudurí.

La visita del genial arquitecte català consta en els registres de viatgers que entraven i sortien de l’Illa. Gaudí ho feu a bord del vapor «Monte Toro», que enllaçava Palma, Maó i Barcelona.

A partir d’aquí, juntament amb el fet que al Parc Güell, a Barcelona, hi hagi la denominada Sala Hipòstila, i que el punt més alt dels jardins sigui el talaiot del Turó de les Tres Creus, amb evident inspiració en els monuments megalítics balears, condueix Gabriel Subirats a elaborar un relat imaginari de com degué ser aquella visita del creador de la Sagrada Família, La Pedrera o la Casa Batlló.

«El viatge talaiòtic de Gaudí», que acaba de publicar l’Institut Menorquí d’Estudis dins de la col·lecció Petit Format, és el primer llibre de Subirats. Va començar com un projecte sense massa pretensions, però a poc a poc va anar creixent, fins al punt de comptar amb la col·laboració del continuador de l’obra de Gaudí, Jordi Faulí, l’arquitecte director de les obres de la Sagrada Família.

Al pròleg, Faulí concreta que el viatge de Gaudí es produí uns anys abans de centrar-se exclusivament en el projecte de la Sagrada Família, i sobre el relat de Subirats, destaca les descripcions dels paisatges de Menorca, així com de la història, la seva gent i també de la situació social i econòmica de l’Illa.

L’autor, que admet que «sempre he tingut una consideració especial per Gaudí», explica que al relat apareixen diferents personatges, tots reals, els quals molt probablement hauria conegut Gaudí. Per exemple, Francesc Andreu Femenías, Jaume Ferrer Aledo o Francesc Hernández Sanz. A partir d’aquí, el relat descriu una sèrie de visites i excursions per Menorca, per visitar jaciments arqueològics i diferents pobles de l’Illa. «Segur que devien visitar la Catedral, a Ciutadella», creu Subirats, qui també ha fet una feina exhaustiva per conèixer com era i com pensava el pare del modernisme català. «En aquella època, a Gaudí ja se’l miraven de forma especial, estava relacionat amb l’alta burgesia, tenia contactes en les altes esferes de l’Església».

Revisions i aportacions

Amb la intenció que fos el més precís possible, el llibre ha passat per diverses mans. Han intervingut Josep Maria Quintana, Josefina Salord o Guillem López Casasnovas, que és membre del patronat de la Sagrada Família. És així que Faulí «m’ha ajudat amb qüestions tècniques i històriques», relacionades amb el món de l’arquitectura. I després de tot el procés, ha resultat aquest llibre, de relat imaginari però fonamentat amb un important rigor històric i documental.

«El viatge talaiòtic de Gaudí» es presentarà dijous dia 22, a les 19 hores, a la seu de l’IME, a Can Victori, a Maó.