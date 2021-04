Cercle Artístic, 140 anys de foment de la cultura

El 16 d’abril de 1881 es fundà a Ciutadella el Cercle Artístic, l’entitat cultural més antiga de Menorca i la segona de Balears, que aquest cap de setmana ha celebrat els actes centrals per a la commemoració dels seus 140 anys d’història.

Davant la inviabilitat de fer enguany el berenar anual amb els socis, el Cercle Artístic va organitzar, aquest diumenge, un esdeveniment al Teatre des Born. Hi van ser els membres del grup Xalandrí, que van oferir una actuació, i a mitjan intervenció, es va fer l’acte d’acceptació de la donació del fons hemerogràfic de Josep Pons Florit. Abans, al matí, a l’església del Sant Crist s’havia celebrat una missa en record dels socis difunts.

Un d’aquests fou Josep Pons Florit (Ciutadella, 1936-2012), reconegut membre de l’entitat, que destacà sempre per l’emprenedoria i l’esperit col·laborador. Ho demostra que, en vida, rebé la Lira d’Or de la societat.

La ceguesa de naixement que patia no fou obstacle perquè Pons Florit es cultivés i desenvolupés una important tasca de recopilació documental. Destaca en el seu fons la col·lecció completa, fins al 2012, de publicacions del Setmanari El Iris, així com volums d’altres diaris com el MENORCA o Última Hora Menorca. També, exemplars rellevants, com ara de l’obra de l’Arxiduc.

Com recordava diumenge Joan Pons Florit, el seu germà va poder dur a terme aquesta tasca, gràcies «a la col·laboració de dos grans amics que li feien d’ulls, en Toyo i en Miquel Martí». Tots tres formaren un equip interessat en la recuperació d’exemplars de premsa i de documents antics.

El Cercle Artístic aprofità l’avinentesa per a fer uns obsequis als germans de Josep Pons, Joan, Maria i Catalina.

Ara, la commemoració del 140 aniversari del Cercle Artístic continuarà dia 23 amb el concert didàctic «Lo(r)ca me tienes» d’Ana Gomila i Xavi Martín. Dia 30, la psicòloga Belén Calafell farà una conferència sobre dol i covid, i el 7 de maig es presentarà, en col·laboració amb Fra Roger, el nomenament de Menorca com a Regió Europea de Gastronomia.