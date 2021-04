L’art i la cultura més a prop de la gent de Maó

L’Ajuntament de Maó i el col·lectiu d’artistes Arts en l’Aire han presentat el nou programa Vius al teu barri, que oferirà un ‘tastet artístic’ als barris de Maó, durant vuit dissabtes, entre el dies 1 de maig i 12 de juny, en horari de 12 a 14 hores. Les actuacions es duran a terme a vuit barris amb l’objectiu d’atracar les diferents actuacions artístiques -totes elles gratuïtes- a les diferents zones de la ciutat.

Programa

Entre les disciplines artístiques que es podran veure hi trobam teatre, animació infantil, performance, dansa, clown, poesia, arts vives, narració oral i música. Les actuacions estan previstes als següents espais: Camí de ses Vinyes (Parc Rubió), Molí des Pla (placeta Molí des Pla), Dalt Sant Joan (plaça Eivissa), Capità Doria (zona esportiva), Malbúger (plaça de la Biosfera), Esplanada de Maó, ses Tanques del Carme (pista de patinatge) i Camí d’en Barrotes (pati de l’associació). Un dels coordinadors de la iniciativa, Marcos Vinodelfin, explica que entre els objectius hi ha el «d’utilitzar l’art com a eina social, cohesionadora i útil per a la gent i no només com un entreteniment». Vol ser també una manera de descentralitzar la cultura i apropar-la als barris.

Cada dissabte se celebraran tres espectacles, un de música i dos d’arts escèniques. L’Ajuntament estalonarà així el sector cultural, del qual depenen moltes persones, i que s’ha vist perjudicat durant la pandèmia.