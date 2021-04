Derby Motoreta’s Burrito Kachimba fitxa pel Cranc

El Cranc Festival 2021 comença, a poc a poc, a agafar forma. I ho fa amb els primers caps de cartell que anuncia l’organització. És el cas de la banda de rock sevillana Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Un grup que actuarà al Claustre del Carme de Maó del 2 al 4 de setembre, juntament amb formacions que el festival recupera del programa de l’any passat, com Novedades Carminha, Joe Crepúsculo, Bronquio i Ortiga.

L’edició de 2020 es va poder dur a terme, però no amb tots els grups previstos inicialment. És així que, per a configurar el cartell d’aquesta cinquena edició, els promotors del festival han apostat per reprogramar les actuacions d’alguns d’aquells grups que finalment no van poder venir, tot sumant noves propostes que enriqueixin encara més el festival.

De Derby Motoreta’s Burrito Kachimba es pot dir que han esdevingut un fenomen singular en l’escena nacional. Ho corrobora el segon LP del grup, «Hilo negro», que avui vespre mateix presentaran al Teatre Coliseum de Barcelona. Arribaran a Menorca després d’haver fet una gira de més d’una cinquantena de concerts per a presentar el seu primer disc. En definitiva, un grup que alguns no dubten a assenyalar com la pròxima gran banda espanyola, gràcies a la mescla entre el seu rock andalús i una psicodèlia carregada d’energia.

Sobre la resta d’actuacions, destacar un referent de la música indie com Joe Crepúsculo, o la música ballable dels gallecs de Novedades Carminha, un dels plats forts del festival d’enguany. També, la presència de Bronquio, productor de moda que ha treballat darrerament amb artistes com Kiko Veneno; o la d’Ortiga, un autèntic rei de la pista també amb accent galego.

Escenaris i entrades

Les entrades del Cranc 2021 es posaran a la venda el dilluns 10 de maig. Fins llavors, l’organització ha obert un període per a la renovació d’abonaments per als socis del festival, a un preu inferior a la resta de carnets.

Cal recordar que el festival tindrà com escenari principal el Claustre del Carme, encara que no serà l’únic. Pròximament s’anunciaran altres ubicacions, així com noves incorporacions a la programació.

Per altra banda, el festival manté la seva aposta pel Cranc Pro, les jornades professionals destinades a la indústria musical internacional, així com les activitats paral·leles com el Cranc Market, vinculat amb els artesans locals de l’Illa, i el Cranc Kids, una secció que inclou una programació orientada específicament per als més petits de la casa.