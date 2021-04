Amalgama Kids, un nou festival as Pla de Sant Joan

Neix a Ciutadella el Festival Cultural Amalgama Kids, una iniciativa de Junts as Pla, una associació creada just abans de la pandèmia, que pretén contribuir a defensar el patrimoni històric, cultural i ambiental d’un espai tan emblemàtic com és el Pla de Sant Joan.

Aquest esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana del 29 i el 30 de maig, i es tracta d’una proposta diferent i «de qualitat», amb espectacles, tallers i activitats de petit format, que es duran a terme en diversos hortals i espais del Pla. De fet, compten amb la implicació de més d’una dotzena de propietaris, que obriran les seves portes perquè els assistents i participants en aquestes activitats, puguin gaudir d’uns indrets molt particulars i molt vinculats a les festes de Sant Joan.

L’associació

Junts as Pla es va crear el febrer de 2020, però la pandèmia va returar un projecte que ressorgeix ara, amb la intenció de dur a terme els seus objectius de defensa del patrimoni, a través de l’acció cultural i tenint «clar que ho volem fer des de la col·laboració ciutadana i amb altres entitats».

El títol de Ciutat Educadora que té Ciutadella esdevé inspirador per a l’entitat a l’hora de configurar aquesta proposta. Una «experiència cultural multidisciplinària i dirigida a famílies», per a la qual comptaran amb la participació d’un seguit d’artistes locals, i també alguns que arribaran de fora.

Per altra banda, el projecte compta amb la col·laboració de n o m b r o s e s associacions socials i culturals, que s’adhereixen al projecte. És el cas, per exemple, dels Amics de la Mar, la Confraria de Pescadors o Acirkaos.

El president de Junts as Pla, Macià Coll, apunta que una de les finalitats del festival és apropar els ciutadans a un espai tan emblemàtic i estimat com, alhora, desconegut per a molts. «Creiem que amb el festival, la gent redescobrirà es Pla de Sant Joan amb una mirada diferent».

El festival neix «amb la idea d’anar cap a la professionalització, amb gent sobretot d’aquí, però també vindran artistes de fora». És així que es configurarà el programa, que presentaran pròximament, amb espectacles «amb entrades a preus molt populars i sempre amb aforaments controlats i amb totes les mesures».

L’Amalgama Kids compta igualment amb el suport de l’Ajuntament de Ciutadella. En aquest sentit, l’activitat que tancarà el festival serà un concert de la Banda Municipal de Música de Ciutadella.