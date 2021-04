‘El sexe ocult’ i un món de sentiments

«El sexe ocult (secrets que canviaran les seves vides)» és el títol de la segona proposta escènica de la companyia menorquina Som3, que es presentarà aquest mateix diumenge al teatre de l’Orfeó Maonès.

Som3 és una jove companyia que entén el teatre com un camí per a treballar temàtiques i problemes actuals i acostar-les al públic per a generar reflexió i esperit crític. Bona mostra va ser la seva primera obra, «Ens ho mereixíem?», que van posar en escena l’any passat.

És així que ara presenten «El sexe ocult», una història dramàtica i romàntica escrita per Lluís Seguí i que interpreten Yolanda Martínez, Marc Ferrando, i Maria Pons, a més de Seguí.

L’argument

Com explica el dramaturg, a «El sexe ocult» la clau «és visualitzar les diferents formes que hi pot haver en la vida, d’estimar cercant l’essència pura de l’amor». És així que «aquesta obra no entén d’estigmatitzacions socials ni exclusions, sinó que vetlla per la diversitat sexual». Per açò, «mils seran les emocions i sentiments, on un fet inesperat provocarà un gran final entre un triangle amorós», avança.

La història «intenta endinsar-se dins el cor dels espectadors, on, per un moment podran ser jutges i còmplices dels sentiments, les sensacions i les pors dels personatges, que lluiten per retrobar-se amb ells mateixos i fer-se un lloc dins aquesta societat», continua explicant Lluís Seguí.

Sense estigmes ni exclusions, l’obra procura captar «l’essència pura de l’amor», amb uns personatges i les diferències que els fa únics. «La passió, el sexe i la por a ser un mateix, són els protagonistes d’aquest nus teatral», en un muntatge que no està recomanat per a menors de 16 anys.

Gira

«El sexe ocult (secrets que canviaran les seves vides)» es podrà veure diumenge (19.30 hores) a l’Orfeó. Encara hi queden a la venda algunes entrades, que es poden comprar a la taquilla de l’entitat.

Per altra banda, dissabte que ve, dia 8, Som3 presentarà l’obra a la 37a Mostra de Teatre Amateur d’Andratx, i de tornada a Menorca, el 15 de maig (19.30 hores) actuaran a la Sala Multifuncional des Mercadal; i la setmana següent, dia 22, a l’Auditori de Ferreries (19.30 h). Ja al juny, dia 6, actuaran al Convent de Sant Diego d’Alaior.

A falta de tancar més cites a l’Illa, la gira de la companyia menorquina continuarà el setembre, amb la presència al Festival Burball, de Palma, i també actuaran a Albaida, a València.