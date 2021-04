50è aniversari de la creació de l’Associació dels Amics de s’Òpera de Maó: Sabina Puértolas i Iván Ayón-Rivas, les veus de l’efemèride

Els Amics de s’Òpera de Maó celebraran aquest dissabte l’acte institucional de commemoració del seu primer mig segle de vida. Serà al Teatre Principal, en una vetllada en la qual la música serà ben present, de la mà de la soprano Sabina Puértolas i el tenor Iván Ayón-Rivas, acompanyats al piano per Ulyana Popovych. Participarà també, és clar, el Cor dels Amics de s’Òpera, sota la direcció de Cristina Álvarez.

L’esdeveniment està organitzat per la Fundació Menorquina de s’Òpera, entitat integrada per l’Ajuntament de Maó, el Consell, el Govern i els Amics de s’Òpera.

L’encarregat de conduir l’acte serà un bon conegut del públic operístic menorquí, el divulgador musical i especialista d’aquest gènere, Ramon Gener, que acompanyarà els artistes en aquesta vetllada que començarà a les 19 hores, i que es podrà seguir també, en directe, a través de la plataforma del Teatre Principal.

Els artistes

Sabina Puértolas és una soprano aragonesa que va estudiar al Conservatori Professional de Música Pablo Sarasate, de Pamplona, i més tard, a les acadèmies Chiggiana de Siena i Verdiana de Busseto, a Itàlia. El 2001 debutà al Teatro alla Scala de Milà, sota la direcció de Riccardo Muti, a «Un ballo in maschera». Des de llavors ha desenvolupat una intensa carrera internacional, amb directors com David Curtis, Christophe Rousset, Jesús López-Cobos o Antonino Fogliani. A Espanya ha actuat als principals escenaris, i ha viatjat a París, Londres, Viena, Washington, Amsterdam, Verona o Tòquio. Ha fet òperes com «Don Giovanni», «Il barbiere si Siviglia», «Le nozze di Figaro», «Carmen» o «Rigoletto».

Per la seva part, Iván Ayón-Rivas és un tenor peruà format al Conservatori Nacional del Perú. El 2013 va guanyar el segon premi del Concurs Nacional d’Òpera de Perú i el 2015, el Concurs Internacional Etta Limiti. El 2016 debutà en una gala amb l’Orchestra Filarmonica della Scala, i posteriorment ha actuat a Venècia, Florència, Roma, Berlín o Las Palmas, amb òperes com «La Traviata», «Falstaff», «L’Arlesiana», «La Bohème» o «Rigoletto».