Marc Bosch i el seu ‘Hey Jude’ a la menorquina

«Hey Jude» és el tema escollit pel saxofonista Marc Bosch per a publicar el seu tercer videoclip. Un treball compartit a Youtube des de dijous i per al qual s’ha rodejat d’un bon nombre d’artistes locals, amb els quals ha rodat en diferents punts de l’Illa.

Aquest és el tercer audiovisual que publica Bosch. «Hey Jude» arriba després de «Nothing’s gonna change my love for you» (fa un any), i «Hallelujah» (per Nadal).

En aquesta ocasió el saxofonista toca un hit de The Beatles, i ho fa amb Shanti Gordi (piano), Pedro Sánchez (guitarra), Tony Olmmedo (baix), Eduard Florit (bateria), i Índigo Salvador, Judit Uris i Dani Juanico (cors). Bosch té el grau professional (Conservatori de Menorca), imparteix classes a l’Escola de Música des Migjorn Gran i ha passat per totes les bandes de música de Menorca. És membre de Black Pearl i The Other Side i espera presentar en el futur qualque composició pròpia.