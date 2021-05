‘El bell viatge’, el nou llibre de Pau Faner

Pau Faner (Ciutadella, 1949) acaba de veure publicat un nou llibre. Es tracta d’«El bell viatge», una versió adaptada i reduïda de «Les bodes del diable» (Proa, 2011). És, en realitat, la versió en català de «The devil’s wedding», publicada en anglès fa uns mesos, sota el nom de Paul Faner.

El mateix escriptor ha estat l’encarregat de revisar i reescriure la història de «Les bodes del diable». Com ell apunta, «és una versió més curta, repassada de dalt a baix i més bona de llegir».

«Ja va sortir l’adaptació en anglès, i ara ha sortit la versió en català», d’una novel·la que es troba ja a Amazon (i serà a les llibreries), amb 391 pàgines en la versió en paper, i que també està disponible en format de llibre digital (Kindle).

La mateixa història

«En realitat és la mateixa història d’aventures de ‘Les bodes del diable’, però sense alguns episodis molt detallistes» que allargaven la novel·la fins a les 736 pàgines.

La trama se situa en el segle XIII i com recorda l’autor, narra «la història d’amor entre els dos personatges principals», els quals s’hauran d’enfrontar, però, al destí pactat pels seus respectius tutors. «Estan enamorats, però no deixen que es casin, perquè els pares ja tenien decidit amb qui es casarien».

Recolzant-se en un context històric conegut, Faner fa que els personatges viatgin per Europa i també pel nord d’Àfrica. «En aquells temps, encara que no ho sembli, també es viatjava molt, encara que eren viatges molt llargs», pels mitjans de transport més rudimentaris. Així, els personatges «viatgen a París, a Itàlia, a Àfrica», a la recerca «del ‘Llibre del Pelegrí’, que conté les claus de la felicitat, que són l’essència de la humanitat».

Menorca

No és estrany en les obres de Faner trobar referències de Menorca, fet que succeeix també a «El bell viatge». L’Illa esdevé una més de les estacions del llarg trajecte dels protagonistes. «Arriben a Medina Menurka (Ciutadella), la ciutat de Menorca, un poble molt més petit que ara, arriba només fins al carrer de Cal Bisbe i hi ha la mesquita, que ara és la Catedral», explica Faner.

L’estada a Menorca coincideix amb la «dominació musulmana i coneixen al rei moro, que era un poeta que va perdre l’Illa contra els catalans, i haurà de partir a l’exili, amb uns quants més».

Per a Pau Faner, la revisió del text no afecta les aventures dels personatges, ni tampoc a la màgia de la història. Tampoc no hi manca, és clar, la figura del diable.