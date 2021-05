El cartell més mediàtic del ‘Menorca Music'

Talent nacional i gènere indie-pop és la proposta del cartell artístic del Menorca Music Festival, que es celebrarà del 6 al 8 d’agost al Recinte Firal des Mercadal. Així els artistes que pujaran dalt l’escenari seran Sofia Ellar, Arnau Griso, Nil Moliner, Bebe, Dorian, Ramon Mirabet, Suu, Miki Nuñez i Gigi Mcfarlane.

El Menorca Music Festival comptarà amb dos espais en els antics quarters des Mercadal, un d’ells acollirà les actuacions musicals i l’altre es convertirà en un espai gastronòmic amb food trucks que oferiran degustacions menorquines de la mà d’un mercat amb productes de proximitat.

El dia 6 d’agost el festival comptarà amb les actuacions del músic i compositor Nil Moliner, guardonat com a Artista Revelació per Los 40 Music Award; el duo Arnau Griso amb el seu repertori de rumba, pop, trap i funky; i la jove cantautora Suu que ha guanyat el Premi Enderrock com a millor artista revelació pel seu àlbum debut «Natural».

El dia 7, actuaran el grup Dorian, un dels plats forts del festival que barreja la tradició del pop espanyol amb la música electrònica; la cantant i intèrpret Bebe, coneguda pels seus èxits «Malo» o «Ella» i que compta amb una exitosa trajectòria artística guardonada amb un Goya, un Onda i un Grammy Latino; i la cantant i guitarrista Gigi Mcfarlane, que interpreta tant temes propis com versions de grans èxits d’artistes del nivell de Tracy Champman, Michael Jackson o Madonna.

Finalment, el dia 8 els assistents podran gaudir de la música del creador, productor i intèrpret Ramon Mirabet, que ha estat elegit per l’organització per al tancament del festival; Miki Nuñez, que serà l’artista més jove del Menorca Music Festival i compta amb un premi Enderrock pel Millor Àlbum en Llengua no Catalana; i la cantant Sofia Ella, amb un gran poder de convocatòria, com són els 100.000 espectadors que va arreplegar la seva darrera gira «Bañarnos en vaqueros».