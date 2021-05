Premi de teatre per a Maria del Mar Florit

Maria del Mar Florit, alumna de l’institut Maria Àngels Cardona, de Ciutadella, ha guanyat el I Concurs de Joves Dramaturgs, un certamen organitzat per l’associació Arrel’Art, dirigit a estudiants de les Illes Balears.

L’acte de lliurament del premi va tenir lloc ahir migdia, a l’Àgora del centre educatiu ciutadellenc. Allà, l’autora de l’obra titulada «AparencesVSrealitat» va rebre una placa i un premi de 200 euros, per un text que el jurat valorà de forma molt positiva, especialment «pel seu tractament filosòfic, el llenguatge juvenil i la proposta escènica molt actualitzada».

Del treball, al concurs

Quatre estudiants de primer de batxillerat del ‘Cardona’ han participat en aquesta convocatòria, després que el seu professor de Filosofia, Joan Rosselló, els hagués proposat tres alternatives a l’hora de treballar el tema de la metafísica. Visionat un documental i exposats alguns autors rellevants i les seves idees, els alumnes van haver de fer uns comentaris i, finalment, un treball. Aquest treball podia ser en forma d’assaig, de dissertació o d’obra teatral, sobre la metafísica i, sobretot, al voltant de la dualitat entre l’aparença i la realitat. És així que tres estudiants van apostar per la dramatúrgia, Tara Bernal, Andreu Forcada i Maria del Mar Florit, i van tenir l’oportunitat de participar en el concurs d’àmbit autonòmic d’Arrel’Art.

El president de l’entitat organitzadora, Joan González, destacà la participació del centre, així com la proposta que va fer el professor de Filosofia, per engrescar els seus alumnes a escriure teatre. «Ha reconegut que ara, més que mai, hem de recolzar la cultura i que, des dels centres educatius, s’ha d’apostar pel teatre com a mitjà pedagògic», apuntà González.

Joan González va estar present a l’acte, igual com Pilar Gómez, en representació d’U Energia, que patrocina el concurs. També hi eren membres de la directiva del centre, el professor Joan Rosselló, així com Andreu Forcada.

En aquesta primera edició han participat sis alumnes balears i tres són de Menorca. Una xifra curta, però que Joan González creu que tan sols «és la primera edició i no sempre és fàcil engrescar als alumnes. Així i tot, estam contents» per la implicació del professorat.