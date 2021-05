Deu anys i un festival de la mà de Grahame Pearce

El 26 de juny, el camp de futbol de Sant Climent acollirà el Grahame Pearce Fest, un esdeveniment organitzat per la fàbrica de cervesa artesana del llevant insular, per a commemorar el seu desè aniversari i, també, el primer quart de segle des Molí de Foc.

Aquest festival neix amb la intenció de convertir-se en una cita anual. I es presenta en societat amb un cartell amb cares prou conegudes pel públic menorquí. És el cas de Lluís Cabot, que el mes d’abril va actuar a Ciutadella, i que tocarà amb un format inèdit juntament amb Suenyos Garau. O Maria Jaume, que també acaba de passar per Menorca, i que tornarà el juny, però amb tota la banda.

També de Mallorca vindran Jorra i Gomorra, i Saïm, que s’estrenaran a Menorca.

Per la seva part, Power Burkas, un grup grunge d’arrels vigatanes i menorquines, i Verlaat, seran els representants de Menorca en aquest festival.

Entrades i trasllat

Les entrades pel festival ja estan a la venda a la pàgina web de Grahame Pearce, a un preu de 15 euros, amb una consumició inclosa.

Les portes del camp de futbol s’obriran a les 17 hores. Allà s’ha previst un aforament de 400 persones, distribuïdes en taules d’un màxim de sis persones. Hi haurà servei de menjar i beguda, directament a taula. En aquest capítol el festival compta amb la col·laboració d’Ingredients Ciutadella i LaLola.

Igualment, hi haurà una zona de repòs a la qual es podrà accedir tot el capvespre, sempre amb aforament controlat. Serà una mena de corner-bar a càrrec de Pindapoi.

L’organització proporciona un servei d’autobús des de Ciutadella, Alaior i Maó, amb la col·laboració de Nura Travel. El preu del tiquet, de 12 euros des de Ciutadella, inclou l’anada i la tornada.

La filosofia

Durant l’acte de presentació, Roger Vila explicà que el Grahame Pearce Fest neix per a combinar dos fronts culturals destacats de Balears com són la música i la gastronomia. És així que el festival ajuntarà «bandes de pop-rock emergents amb nous sabors cervesers», seguint la filosofia de l’empresa familiar des Molí de Foc. És a dir, tractant la música igual com tracten el producte de proximitat, perquè «la nostra marca sigui un segell que acompanyi les bandes de música que configuren l’actual escena de les Illes».

En aquest context d’aposta per l’impuls de l’àmbit cultural (cal recordar que enguany s’ha convocat el primer concurs de relats gastronòmics Es Molí de Foc), s’ha constituït l’associació Grahame Pearce Sona, que és la que organitza el festival.