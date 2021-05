Sant Lluís acollirà el festival Menorca Jove

El dissabte 22 de maig tindrà lloc a Sant Lluís el XII Festival Menorca Jove del programa Alternanits. L’esdeveniment tindrà lloc al Pla de sa Creu, participaran entitats, grups i artistes, entre ells Pèl de Gall, que actuarà com a grup convidat.

Aquest festival és el que estava previst per al maig de l’any passat, però que va ser impossible de dur a terme per la crisi sanitària. És així que, ara, i amb totes les mesures de prevenció i les limitacions establertes, es recupera l’esdeveniment.

El Festival Menorca Jove es dividirà en dues parts. Per una banda, a partir de les 18 hores hi haurà una Mostra de Joves Artistes, amb grups i solistes de música i dansa, els quals, en molts casos actuaran per primera vegada en públic.

Està prevista la participació d’alumnes de les escoles de dansa d’Ute Dahl, Alba i Cristina Blanco, la Banda Juvenil d’Alaior, Dani Juanico i Chiara Oliver, els grups Replegats, Most o Nose, Maria Florit i diversos Dj de Sant Lluís.

Per altra banda, a les 21 hores actuarà el grup Pèl de Gall, que fa pocs dies ha presentat el seu darrer treball, el CD-DVD «Un directe diferent».

Transport

Per tal de facilitar el desplaçament dels joves de tots els pobles de l’Illa, s’ha previst un servei d’autobús gratuït per anar i tornar. Les places són limitades i, per tant, cal inscriure’s prèviament a través dels casals de joves de cada municipi.

El programa Alternanits compta amb el finançament del Plan Nacional sobre Drogas del Ministeri de Sanitat i del departament de Cultura del Consell. Col·labora l’Ajuntament de Sant Lluís.