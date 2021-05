Premi a l’Illa del Rei per la rehabilitació de l’antic hospital

El projecte de rehabilitació de l’edifici hospitalari i els annexos de l’Illa del Rei, ha estat reconegut per Hispania Nostra amb el Premi a la conservació del patrimoni com a factor de desenvolupament econòmic i social. Així es va saber ahir, després de la reunió que van mantenir a la seu de l’entitat, els membres del jurat d’aquesta edició dels Premis Hispania Nostra a les bones pràctiques en la conservació del Patrimoni Cultural i Natural.

L’entitat no lucrativa i la Fundación Banco Santander han concedit premis en tres categories. A més del guardó per a la Fundació Hospital Illa del Rei, el Premi a la intervenció en el territori o en el paisatge ha estat per a l’actuació de rehabilitació al Camino de Santiago francès, al seu pas per l’embassament de Yesa (Saragossa). I el Premi a la senyalització i difusió per al patrimoni cultural i natural és per al projecte «Andando Córdoba». A més, enguany s’ha concedit un premi extraordinari al projecte de gestió del patrimoni de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

El jurat destaca de l’Illa del Rei «la important tasca dels voluntaris» per a recuperar «un conjunt que estava en risc de desaparició, el gran arrelament social que ha aconseguit aquest projecte, amb la implicació d’un ample ventall d’organitzacions», públiques i civils, així com la perseverança del grup de voluntaris i l’aprofitament i l’ús» cultural que té el conjunt.