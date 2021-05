L’IME rep el premi Recercat pels seus 35 anys de feina

L’Institut Menorquí d’Estudis va rebre ahir, a Tortosa, el Premi Recercat 2021, en la categoria d’entitat. Va ser durant l’acte central de la jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzada per l’Institut Ramon Muntaner.

El Recercat celebra enguany la seva dissetena edició. Una delegació menorquina s’ha desplaçat fins a la capital del Baix Ebre. L’encapçala el conseller de Cultura i president de l’IME, Miquel Àngel Maria, la presidenta del Consell Científic de l’entitat, Cristina Rita, i també el seu antecessor, Jaume Mascaró, i la coordinadora científica, Marta Jordi. També ha viatjat Josefina Salord, que recollí, igualment, el Premi Recercat 2020, en la categoria de persona, que se li concedí l’any passat i que no havia pogut rebre l’octubre passat, al Vendrell.

Maria manifestà que el Recercat esdevé un «estímul per continuar fent ciència i cultura des de Menorca, arrelats a la nostra història, agermanats amb els territoris de parla catalana i oberts al món». Perquè, com recordà, segueix ben vigent allò que a mitjans del segle XX digué Josep Pla, de què l’Illa «és un dels llocs habitats per la nostra gent sobre el qual s’han concentrat una més gran quantitat d’observacions de la més diversa procedència». Gràcies a estudis, investigacions, treballs, que avui continua impulsant l’IME.

Iniciatives com aquestes són les que reconeixen aquests premis Recercat, els quals, dividits en dues categories, tenen com a principal objectiu el de reconèixer, la tasca que realitzen els centres de recerca local dels territoris de parla catalana, a favor de l’estudi i la promoció de la cultura local. Igualment, permeten retre un homenatge a persones amb una important dedicació i trajectòria, vinculades a les entitats. En aquest sentit, a part de Josefina Salord que el va rebre el 2020, també Josep Miquel Vidal Hernández va rebre el 2009 aquesta distinció.

La presidenta del Consell Científica, Cristina Rita, feu un breu repàs històric sobre la creació i trajectòria de l’IME, recordant figures cabdals com Josep Miquel Vidal, que liderà el projecte. I destacà especialment la importància que tenen els 230 membres que té avui l’entitat, que «ha arribat a una maduresa, de solidesa i de rigor en les seves activitats, que es demostra en el fet que som l’entitat que més publica a la nostra Illa». Un fet que és gràcies a l’acompanyament que ofereix la societat menorquina, i al suport del Consell.