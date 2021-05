Al ‘Principal’ arriba l’hora dels més petits

Des de divendres fins diumenge, el Teatre Principal de Maó viurà el IX Festival de Teatre Infantil. Una edició que escalfa motors des de dimarts, amb tres matinals per a escolars de 0 a 3 anys i sessions al Centre Polivalent Carlos Mir de la Fundació de Discapacitats, i al geriàtric municipal.

I és que la pretensió del ‘Principal’ és que aquest festival, que en edicions anteriors ja sortia al carrer per acostar i ‘contagiar’ de l’esperit teatral a la ciutadania, «enguany encara amb més motiu havíem d’arribar a les persones amb discapacitat i als majors, que són els que més han patit» durant el darrer any, apuntava ahir la gerent del teatre, Àngela Vallés.

Amb aquest esperit, des de dimarts fins avui, la Companyia Roger Canals haurà actuat a les escoletes des Buscarets, Fort de l’Eau, Es Passarells, Cap de Creus, Magdalena Humbert i Sant Climent, a més del ‘Carlos Mir’ i la residència de majors.

Tres dies, quatre sessions

Després del preludi d’aquests dies, el Festival de Teatre Infantil encetarà tres dies intensos al ‘Principal’. Ho farà amb l’espectacle «Distans», de Vol’e Temps, a les 18 hores. Una proposta de circ i acrobàcies que esdevé un viatge a través de les emocions, en un espai visual i sonor per xerrar de l’amistat, de la fragilitat de l’ésser humà, de la ruptura, la soledat i l’amor que és capaç de regenerar i reconstruir les relacions.

Dissabte s’han previst dues sessions. La primera, a les 11.30 hores, serà amb «Maure el dinosaure», de Teatre Nu, una proposta de teatre de titelles per a infants a partir dels 2 anys, que narra la història de na Martina i el seu amic en Maure, el dinosaure.

El capvespre, a les 18 hores, i per a fillets a partir de 6 anys, hi haurà el plat fort del cap de setmana, «El viaje de Ulises». És una obra de teatre de la companyia Gorakada, reconeguda amb el Premi Feten 2019 al millor espectacle, que s’endinsa en la mitologia grega i els déus que vivien i governaven els humans, des del cim de l’Olimp. És així que narra la història del viatge d’Ulises com a metàfora de la vida, de la lluita davant les adversitats. Un camí carregat d’entrebancs, peripècies i jocs on cada acte i cada escena és un univers.

I el festival no s’oblida de la dansa. La clausura anirà a càrrec de Silver Drops Dansa i el seu espectacle «Silver Drops», una proposta de dansa contemporània, apta per a infants a partir dels 2 anys, on el moviment, la plasticitat estètica i la música, transporten el públic en un viatge pel món de l’aigua.

Les entrades estan a la venda a taquilla, per afavorir l’agrupament familiar. El preu únic per espectacle és de 8 euros i hi ha abonaments per a tres (15 euros) i quatre espectacles (18 euros).