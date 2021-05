Jazzbah aposta pel Teatre des Born

Judit Neddermann és el primer nom que anuncia Jazzbah per aquest estiu a Ciutadella. La cantant barcelonina actuarà el 2 de juliol (20.30 hores), i ho farà, com a gran novetat, al Teatre des Born.

«Aquest any el Jazzbah juga fora de casa». Amb aquest eslògan la sala de concerts del port de Ciutadella anuncia la tornada a l’activitat després d’un any carregat de dificultats.

Jazzbah s’ha guanyat el dret de ser considerat un dels principals escenaris de Menorca, per on, els darrers vint anys, han passat alguns dels millors artistes nacionals: Manu Chao, Ivan Ferreiro, Coque Malla, Sidonie, Kiko Veneno, Delafé, Joan Dausà, Mártires del Compás, Ojos de Brujo, Pau Vallvé, El petit de cal Eril, Ariel Roth, Tonino Carotone, Ilegales.

Ara, després de la frenada amb sec motivada per la covid i, encara, amb els treballadors de Jazzbah en situació d’atur temporal (ERTO), els responsables de la sala engeguen de nou la maquinària per a oferir propostes interessants, encara que hagi de ser lluny des Pla de Sant Joan. Perquè les limitacions encara vigents, ho dificulten.

Primera proposta

El Teatre des Born esdevé un còmplice de luxe per a Jazzbah. És així que el 2 de juliol, l’escenari de l’antiga plaça d’armes de Ciutadella acollirà l’actuació de Judit Neddermann, una jove cantant i compositora catalana que ha publicat ja quatre discs en solitari, i un altre més amb la seva germana, la també cantautora Meritxell Neddermann, que per altra banda, actuarà el 29 de juliol as Claustre, a Maó.

A Ciutadella, la menor de les Neddermann presentarà el seu darrer treball, «Aire», el seu quart disc i el primer que grava en castellà. Un canvi d’idioma que té a veure amb la feina que ha compartit recentment amb Alejandro Sanz, amb qui ha col·laborat, a «Este segundo», en el darrer disc del madrileny.

També sota la influència d’un viatge a Cuba, l’artista s’ha animat a explorar nous territoris musicals, els quals es poden trobar en temes com «Luna», «Siento que vuela» o «Canta».

Neddermann, que ha compartit també escenari amb artistes com Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat, Macaco o Txarango, vindrà a Menorca acompanyada pels músics Pau Figueres i Isaac Coll. Les entrades per aquest concert es posen a la venda avui mateix.