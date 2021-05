‘4 sols i un piano’, un nou projecte en clau femenina

Aquest diumenge es presenta a l’Auditori de Ferreries (19 hores) «4 sols i un piano», un nou projecte musical nascut a Menorca i que ofereix una acurada selecció de temes del repertori modern internacional. Per exemple, clàssics del jazz com «Fly me to the moon», «Moonglow» o «All the thing you are», que han esdevingut eterns gràcies a les versions de figures com Frank Sinatra i Ella Fitzgerald. O també temes infinitament versionats, però que mai perden la seva màgia, com «Killing me softly» o «Blue moon»; o la potència i energia d’Aretha Franklin. Melodies inoblidables que evoquen l’ambient centellejant de les sales de festa de grans ciutats mítiques.

Integren «4 sols i un piano» una pianista i tres cantants, totes elles amb una sòlida formació musical i trajectòries professionals i personals lligades a la música. És el cas de la pianista Esperança Barceló i Triquell, qui després d’anys d’intensa formació a Espanya i a diversos països europeus, ha dedicat gran part de la seva vida a l’ensenyament musical a Menorca, on ha acompanyat i dirigit grups corals.

Rut Florit Juaneda, també professora de música, s’ha anat construint musicalment de forma eclèctica, decantant-se amb el tempscap al cant i la música moderna, tant com a solista, com acompanyant, fent arranjaments i, fins i tot, com a compositora.

Una altra integrant del grup és Mavi Vicente Redondo, professora de cant del Conservatori Professional de Música de Menorca i amb una veu lírica excepcional, que ha participat en muntatges teatrals on ens ha descobert un talent interpretatiu més enllà del cant. Finalment, Camila Tudurí Vila, també amb formació musical instrumental i vocal, ha viscut sempre vinculada a l’escena musical menorquina, participant en diverses orquestres i cors.