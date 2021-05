Maó convoca el seu Premi de Poesia

L’Ajuntament de Maó ha convocat la primera edició del Premi Gumersind Gomila de Poesia, que està adreçat a joves d’entre 18 i 35 anys, amb l’objectiu d’impulsar els nous talents de la poesia menorquina. El premi literari està dotat amb la quantitat de 2.000 euros, a més de l’edició del treball guanyador.

El batle de Maó, Héctor Pons i el regidor d’Educació i Joventut, Toni Carrillos, van presentar aquest dimarts el nou certamen literari que pretén animar a la creació literària dels nous escriptors locals. Els treballs han de tenir una extensió de 300 versos i els participants podran presentar les seves obres fins al dia 20 d’agost a l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Maó, a l’edifici Principal de Guàrdia, a la plaça Constitució. «Es tracta d’un premi d’una envergadura important, tant per la seva dotació econòmica com per la seva extensió», va assegurar Carrillos.

Per la seva part, el poeta Pere Gomila, que ha assessorat en la convocatòria del referit premi, va destacar la importància de que una ciutat com Maó compti amb el seu propi certamen poètic, i més dedicat a un dels seus poetes més importants, com és Gumersind Gomila (Maó, 1905 - Perpinyà, 1970), del qual precisament l’any passat es va commemorar el cinquantenari de la seva mort. «Es tracta d’un premi interessant per als joves de parla catalana, a més és un premi molt necessari per aprofitar el bon moment literari que viu Menorca», va assegurar l’escriptor i poeta alaiorenc.

Per altra banda, l’àrea d’Educació i Joventut i la de Cultura de l’Ajuntament de Maó han organitzat per aquest dissabte dia 22 la segona edició del Festival de Poesia de Maó, que comptarà amb la participació d’Eva Tur (Eivissa), Joan Navarro ( País Valencià), Sebastià Alzamora (Mallorca), Raquel Casas (Catalunya) i Joan Pons i Sílvia Pons Seguí (Menorca), segons va explicar Pere Gomila, director del referit festival.

El Festival de Poesia de Maó estarà estructurat en dues parts. La primera es celebrarà el matí, a partir de les 11 hores, i consistirà en un itinerari poètic per diferents indrets de la ciutat, que començarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament i passarà pel Museu de Menorca, ca n’Oliver i la Sala d’Audiències del Claustre del Carme, on els participants recitaran poesia. La segona part del festival tindrà lloc el capvespre, a les 19 hores, amb un recital poètic a l’Orfeó Maonès a càrrec dels mateixos participants.

Tant el regidor Toni Carrillos com el director del festival Pere Gomila van destacar la diversitat de veus i d’estètiques que conformen els sis participants, alguns amb trajectòries consolidades i altres que destaquen per la seva joventut.