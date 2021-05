Clara Segura i Bruno Oro actuen dissabte al Principal de Maó

«Cobertura» és una comèdia hilarant que garanteix una bona estona de riallades, de la mà dels actors catalans Bruno Oro i Clara Segura, una parella artística habitual dels escenaris i que ara arriba a Menorca. Serà aquest dissabte en una doble funció, a les 12 i a les 18 hores, al Teatre Principal.

Des de la sala maonesa no han volgut desaprofitar l’ocasió i, atenent a l’aforament reduït vigent, han programat dues funcions d’una obra que gira al voltant del món del cinema i de com les noves tecnologies afecten les relacions humanes. Una història que es converteix en quelcom hilarant i tendre sobre l’amor, el desamor, l’èxit i el fracàs, a partir de la vida d’un director de cinema que, quan rep un homenatge per la pel·lícula que el va dur a la fama, ha de fer front al passat i al moment en què va conèixer la seva parella.

Aquesta obra va fer temporada al Teatre Romea de Barcelona durant el 2020, i aquest any l’ha començat al Teatre Condal.

Segura i Oro es van conèixer el 2001 a la Compañía Nacional de Teatro Clásico fent «El alcalde de Zamalea» de Sergi Belbel. Allà es va crear una connexió especial d’on sorgiren nombrosos personatges i la seva pròpia companyia, Total Memos. I a partir d’allà, obres com «Maca, per favor... les postres!», «No et moguis» i, a la televisió, la sèrie «Vinagre».

Clara Segura és una habitual del cinema («Uno para todos», «Bajo la piel del lobo», «Los ojos de Julia» o «Mar adentro») i la televisió, on va ser la parella artística de Bruno Oro (conegut per les seves imitacions a «Polònia» de TV3) a «Vinagre», sèrie de la qual rescaten alguns esquetxos en aquesta obra.

«Cobertura», amb text d’Alejo Levis i la mateixa segura, esdevé el debut de l’actriu com a directora.

Les entrades, a la venda a preus d’entre els 12 i els 24 euros, es poden comprar al web del teatre i a la taquilla, que aquests dies és a Ca n’Oliver. Dissabte, es vendran al mateix teatre.