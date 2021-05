El ‘Foc i Fum’ més especial

El sentiment santjoaner que l’any passat forçosament va quedar reclòs en el més íntim de cada ciutadellenc, trobarà enguany consol en la sarsuela «Foc i Fum». I és que amb les festes de Sant Joan suspeses de nou, el muntatge basat en l’obra de mestre Joan Benejam esdevindrà l’únic renclí de la festa.

Ho té ben present l’equip que treballa des de fa mesos per fer realitat una nova edició de «Foc i Fum». I ho tenien clar des de la Unió d’Antics Alumnes Don Bosco, quan van decidir organitzar, malgrat tot, un muntatge que es farà al Teatre de Calós i que dirigeix Miquel Pau Fullana en l’apartat artístic, i Joan Mesquida com a director musical.

Formen l’elenc Seto Bosch (l’amo en Joan), Noemí Anglada (Francisca), Gabi Pons (Bartomeu), Pedro José Marquès (Rafel), Toni Riudavets (Carrelet) i Sergi Mesquida (Pericu). Els guàrdies civils són Miquel Salord i Joan Marquès, i surten Joan Mesquida, Francesc Capó i Lluís Pons, com a fillets.

«És un any diferent, perquè no hi haurà festa, però també pels assajos, amb mascaretes, per la capacitat de públic, més reduïda, o per l’orquestra i els actors que fan de poble, que hauran de ser menys. Però cantarem igual», apuntava ahir Fullana, qui es posa al capdavant de la sarsuela per cinquena vegada.

«Serà una versió clàssica, però sempre hi ha detalls que intentes millorar». En aquest sentit, «procuram aprofundir més, cercar una major expressió de les emocions i que els valors que envolten Sant Joan quedin molt entenedors» per part del públic, afegeix Fullana.

Els valors de la festa

«Volem que els sentiments quedin molt clars» en uns diàlegs amb «expressions que ja no s’empren i que segurament els joves de quinze anys no saben què vol dir». Com per exemple quan en Rafel diu que «de jou en duguin els bous», quan no es vol fermar massa amb na Francisca.

«‘Foc i Fum’ també transmet valors: el valor de la paraula; el valor de les coses que avui no es valoren, com regalar un simple punyat d’avellanes o que en Bartomeu li doni l’ensaïmada a na Francisca». Uns valors que Fullana creu que «enguany més que mai, hem de transmetre», alhora que el muntatge es converteixi «en l’esperança per al públic» en un any sense festa.

L’aforament reduït que segueix vigent fa incert encara el nombre d’entrades que es podran vendre. Per compensar, enguany es faran quatre funcions, els dies 18 (20 hores), 19, 20 i 23 de juny (19 h). El dissabte de Sant Joan «serà especial, perquè no hi haurà res més que ‘Foc i Fum’». Les entrades es posaran a la venda dia 2 (19 a 21 hores) per a socis de l’Uaadb i el 3 i el 4 (a la mateixa hora) pel públic en general.