Pluja de premis per a les Garbo Girls de l’Orfeó

El grup de teatre de les Garbo Girls, de l’Orfeó Maonès, ha guanyat set premis en el XXXVIII Concurs de Teatre Amateur Vila de Sant Feliu de Codines, entre els quals, el de millor obra, els premis a les actrius protagonistes i a la millor direcció. Ha estat gràcies a l’obra «Orinoco», interpretat per Maria Cubas i Pili Lucena.

Després que dissabte vespre pràcticament omplissin el Teatre des Born de Ciutadella amb aquest mateix muntatge, les artistes menorquines van partir diumenge dematí cap a Barcelona per assistir a l’acte de lliurament de premis del certamen teatral. Allà hi havien actuat el 2 de maig i ara hi tornaven amb la idea de recollir, només, la distinció per ser una de les quatre obres finalistes d’entre la setantena de peces teatrals presentades al concurs. Però la realitat és que es van acabar emportant fins a set premis, cinc primers, a millor grup finalista, millor direcció, millor actriu protagonista per a Pili Lucena, millor escenografia per a Pere Fiol i premi de la crítica. I també el segon premi a l’actriu protagonista a Maria Cubas, i van rebre una menció especial per la música en directe de Pere Pelegrí. Per altra banda, les Garbo Girls van rebre també una nominació per part del públic.

Maria Cubas admetia ahir la sorpresa per la concessió de tants premis. Per açò, tant ella com Pili Lucena estaven tan contentes, igual com també Pere Pelegrí, Pere Fiol i, en realitat, tota la família de l’Orfeó.

Les artistes menorquines valoren aquest reconeixement. De fet, «només el fet de ser un dels quatre grups finalistes ja era un premi per noltros», tenint en compte l’alta participació que hi va haver.

L’acte va tenir lloc al Centre Cívic de la localitat catalana, en un acte en el qual es van entregar els premis d’enguany, però també els de l’edició de 2020, que s’havia suspès per la covid.

Per altra banda, ahir vespre, les protagonistes van assistir a un acte a l’Orfeó, per compartir el premi amb tota la família orfeonista.

A «Orinoco» actuen dues de les quatre dones que conformen les Garbo Girls. A més de Cubas i Lucena formen equip Montse Teixidor i Conxi Masreal. «És un grup on totes esteim molt implicades, hi ha un gran ambient i totes posam el bé comú per davant de l’individual».

Maria Cubas i Pili Lucena, a Sant Feliu de Codines, amb els set premis.