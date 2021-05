Les obres de Can Saura s’iniciaran després de l’estiu

A Ciutadella, les obres per fer realitat el projecte museístic de Can Saura començaran després de l’estiu, i un cop l’Ajuntament ha aprovat, aquest mes de maig, l’adjudicació de la direcció tècnica de l’execució de les feines.

L’execució del projecte museogràfic del Museu Municipal de Ciutadella de Can Saura, s’ha adjudicat a l’empresa Patrimonio Inteligente SL per un import de 282.800,46 euros. Per altra banda, la junta de govern ha aprovat també l’adjudicació de la direcció tècnica de l’execució del projecte, per 14.943,50 euros. Completat el procés, l’Ajuntament preveu que les obres puguin començar una vegada passada la temporada turística, per no afectar a la programació ja prevista a Can Saura.

Tres àrees temàtiques

El projecte museogràfic se sustenta en tres àrees temàtiques. La primera es dirà «Un recorregut per la història de Ciutadella», s’ubicarà a la planta i serà una exposició permanent que oferirà una visió global de les singularitats i la història del municipi.

El segon bloc, «Fragments de la història de Menorca», estarà dedicat a àmbits concrets de la història i la societat ciutadellenca, amb temes concrets i diversos, que s’aniran renovant periòdicament.

Per últim, «La festa de Sant Joan» es centrarà en una de les manifestacions més singulars i d’identitat de Ciutadella, inclosos elements com l’origen medieval de la festa, el vincle amb la pagesia, els estaments o les relacions socials i els símbols religiosos.