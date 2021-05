Nit de ‘flamenco jazz’ amb el María Toro Quartet

El Festival Internacional de Jazz de Menorca continua endavant i ho fa, aquest divendres nit, amb la presència del María Toro Quartet, que ve a presentar el seu treball, «Fume». Serà a l’Auditori de Ferreries, a les 21 hores.

La flautista i compositora gallega arriba amb el seu quartet, format per David Sancho (piano), Toño Miguel (contrabaix) i Andrés Litwin (bateria).

Fa uns anys que Toro absorbeix la cultura musical de diversos països. Fruit d’açò ha anat conreant el seu estil, amb un flamenc jazz que adquireix una dimensió molt especial. Bon exemple és el disc «Fume», amb el qual completa una triologia dedicada a aquests ritmes de jazz amb tocs flamencs, però també amb dosis de folklore.

«Fume», fum en gallec, és en realitat el retrat de l’artista, que ha begut del flamenc i el mescla amb les panderetes gallegues. I ho fa, a vegades, cantant en la seva llengua materna en temes com «A costureira», mentre que en altres ha comptat amb col·laboracions especials, com la de Chano Domínguez, a «Nos vemos en la Mureta» i a «Esto es para ti».

Jazz didàctic

Però l’actuació de María Toro no és l’única del cap de setmana, ja que el Menorca Jazz farà un canvi d’escenari de la mà de la secció Jazz didàctic i l’actuació de Ja res té sentit. Aina Zuazaga (veu i narració), Marcos Herrada (piano), JuananTorrandell (contrabaix) i Guillem Nadal (trompeta i trombó) proposaran un viatge per la història de la música dels negres americans, des dels negres espirituals al funk. I ho fan en un format adaptat per al públic més jove, per tal de convidar-los a endinsar-se en un món tan especial com el de la música.

Aquesta actuació, que es fa en col·laboració amb el Festival Amalgama Kids, es repetirà tres vegades, a les 11, a les 12 i a les 13 hores, a l’Hort d’en Branson, al Pla de Sant Joan.