Es Pla de Ciutadella reviu com a gran escenari per a les arts

Espectacles i actuacions de teatre, música i circ, actes literaris, tallers creatius, instal·lacions, concursos de dibuix o activitats relacionades amb la mar. Tot açò, fins a vint-i-set propostes, són les que, entre avui i demà, configuren la programació de la primera edició del Festival Amalgama Kids. Una iniciativa que surt de la jove associació Junts as Pla, amb l’objectiu de revitalitzar i recuperar per a l’ús públic un espai emblemàtic, com és la colàrsega del port de Ciutadella, fins ara poc utilitzat.

Aquest festival és possible gràcies a la implicació d’entitats i particulars que cedeixen l’accés a hortals des Pla de Sant Joan. I també a una gran quantitat d’artistes, talleristes i especialistes, que protagonitzen i dirigeixen les diferents activitats.

Cada espectacle o taller té fixat un aforament màxim i el públic, prèviament o a la mateixa porta, compra l’entrada, a preus d’entre 1 i 3 euros. També n’hi ha de gratuïts, fins a completar un determinat nombre de participants. Cal apuntar que la majoria de tallers són col·laboracions gratuïtes, i els imports que es recaptin es destinaran a entitats socials.

Arts escèniques i tallers

Hi ha activitats que es fan o al matí o al capvespre, i n’hi ha que es poden veure tot el dia. I n’hi ha que duren 20, 30 o 45 minuts i es repeteixen a cada hora, i altres d’accés i durada lliure.

En l’apartat musical, en la primera jornada hi va haver la sessió de Jazz Didàctic amb Res té sentit i l’actuació de Leonmanso. I de teatre, el públic va veure propostes com «¿Quieres?», amb Gemma Moll i Fabian Lisboa, o «Lladre de memòries», amb Sita Muñoz i Joan Taltavull. Acirkaos, la companyia Don Davel i Sebas Clown hi van posar la màgia, les malabars i l’humor; mentre que Raquel de Manuel i Jaume Pons van fer activitats relacionades amb els contes i les lletres.

Quant a tallers, per exemple, els fillets van fer de petits arqueòlegs en una excavació d’una naveta, van aprendre a fer nusos, van fer puzles amb fotos antigues des Pla, van crear flors amb plàstics reutilitzats i, amb Sa Cooperativa del Camp, van aprendre a recol·lectar fruites i verdures.