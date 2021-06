Carotes de Sant Joan solidàries

L’Ajuntament de Ciutadella ha presentat aquest dimarts, a Can Saura, l’exposició de les carotes de Sant Joan 2021 dibuixades per l’escriptor i pintor Pau Faner, que ha cedit el caixer senyor, Borja Saura, per a la subhasta i rifa. La recaptació que s’obtengui anirà a benefici de Càritas Diocesana de Ciutadella i TEA.Menorca (fillets amb transtor d’espectre autista).

El 5 de maig l’alcaldessa Joana Gomila i Borja Saura García, juntament amb el pintor de les carotes, Pau Faner Coll, van signar el document de cessió de les vuit carotes que havien de ser corregudes en les festes de Sant Joan d’enguany a l’Ajuntament de Ciutadella per a ser destinades a accions de caràcter social.

Els títols d’aquestes vuit carotes són «Ets abraçats», «Es pirata», «Es boss», «S’antiquari», «Sa senyora», «En kovid», «Sa mora» i «Ballar es sol». La que duu per títol «Ballar es sol» quedarà en possessió del caixer senyor; mentre que l’anomenada «Sa mora» és la que ha escollit l’Ajuntament

Pel que fa a les altres sis, es rifaran les anomenades «Es pirata», «Es boss», «S’antiquari», «Sa senyora» i «En kovid»; i serà subhastada «Ets abraçats».

Com va fer l’any passat, l’Ajuntament de Ciutadella ha muntat una exposició pública a Can Saura amb el conjunt de les vuit carotes, i també organitzarà la rifa i la subhasta. Pel que fa a les carotes rifades, els bitllets per participar-hi es vendran al preu de deu euros.

Pau Faner, l’autor

Pau Faner ha dibuixat aquest hivern les carotes per a les festes d’enguany, però com que s’han supès i no es podran celebrar els jocs i ses corregudes des Pla, han estat indultades i no es convertiran en estelles a cops de lladriola, rompudes pels cavallers de Sant Joan al galop.

El pati de Can Saura va acollir el 2 de juliol de 2020 l’obertura dels sobres amb les ofertes per a les tres carotes destinades a la subhasta, mentre que les altres tres es van rifar. Les sis carotes indultades el 2020 van ser «Sa menorquina», «Cavallet», «Es fiet», «Es moro», «Es mexicano» i «Al·lota músic», mentre que els dos dibuixos escollits pel caixer senyor i l’Ajuntament van ser «Mallorquí» i «Dandi».

Els diners recaptats es van entregar a Creu Roja Ciutadella, que va distribuir lots d’aliments, productes bàsics i de primera necessitat entre famílies en situació de vulnerabilitat pel coronavirus.