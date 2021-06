Nooteboom es submergeix a la ciutat de l’aigua

«Venecia, el león, la ciudad i el agua» és el darrer llibre de l’escriptor neerlandès Cees Nooteboom, amb segona residència a l’illa des de fa 56 anys, que ha publicat amb el segell de Siruela. Es tracte d’una nova mostra de literatura de viatges, en la que Nooteboom és un vertader mestre, havent-li estat reconeguda la seva trajectòria el 2010 amb el Premi Chatwin, el principal guardó d’aquesta especialitat literària arreu del món.

El 1964, un any abans de conèixer Menorca, enamorar-se d’ella i comprar-se una casa a l’Illa, Cees Nooteboom va agafar a l’antiga Iugoslàvia un tren de l’època comunista amb destinació final a Venècia. Aquella primera visita va donar lloc a un relat, «Góndolas», inclòs en el llibre «Los zorros vienen de noche» (2009), en el que també apareix un altre relat, «El punto extremo», situat en un paratge menorquí que el va captivar des del primer dia que el va conèixer, Punta Nati, al qual sol referir-se en altres llibres que tracten de Menorca.

«Venecia, el león, la ciudad y el agua» és un vertader homenatge de Nooteboom a la ciutat italiana, a la que hi va tornar devuit anys després, el 1982, un viatge que va arredonir les sensacions d’una ciutat que -segons assegura- «se tornará parte de mi vida, tal como yo nunca lo seré de la suya, y erraré por su vida como una pequeña mota de polvo. Ella me engullirá tal como ha devorado siempre a todos sus amantes y admiradores que en el transcurso de los siglos se han postrado a sus pies (…)».

La lectura del llibre submergeix el lector en un itinerari urbà allunyat de les guies turístiques, com a resultat de la dèria de l’escriptor de perdre’s pels carrers de les ciutats i dels pobles, una de les característiques que defineix la vida nòmada que Nooteboom va abraçar quan als 18 anys va anar-se’n de ca seva per conèixer món. Per açò, subratlla que «una lección que aprendí en Berlín, cuando aún existía el Muro: cuando uno no puede salir de la ciudad, busca el alejamiento en su interior, en barrios desconocidos, parques extraños, plazas anodinas, patios interiores con grandes contenedores de basura, fachadas deterioradas». Són les descripcions i reflexions d’un viatger empedreït. En definitiva, Nooteboom en estat pur.