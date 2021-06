La demanda motiva dos concerts de la Banda de Ciutadella

La rapidesa amb què dilluns es van exhaurir les entrades per al concert de dissabte (20 hores) de la Banda de Ciutadella, ha motivat l’organització d’una segona actuació, a les 21.30 hores.

L’escenari de la colàrsega del port de ponent podrà acollir fins a 450 persones. Aquest és el nombre de localitats que s’havien posat a disposició del públic, i que en poques hores es van esgotar, generant una llista d’espera a la qual podran donar resposta, segons confirmava ahir la regidora de Festes, Gràcia Mercadal. Així, en total són 900 les persones que tenen entrada.

L’agrupació que dirigeix Joan Mesquida acostuma a tenir un gran seguiment, i en aquest any tan estrany i de nou sense festes, era molta l’expectació generada per a un concert amb música festiva, en el qual no faltaran ritmes tan característics com els d’«El gato montés», «El maniquí», «Paquito el chocolatero», «El jaleo» o «Davallada de la Mola», a més de temes exitosos dels darrers anys.

Com que «encara no podem tocar tots els músics junts», per tema distàncies, Mesquida ha organitzat el concert en dues parts, amb quaranta músics. Així «podran participar tots», ja que tenen «moltes ganes de sonar en aquest concert de Sant Joan». Tant és així que responen «a tota aquesta demanda, en un moment tan complicat», oferint un segon concert.