Grans veus per reviure 50 anys d’òpera

En el marc de la commemoració dels 50 anys del naixement de l’Associació dels Amics de s’Òpera de Maó, la Fundació Menorquina de l’Òpera presenta, per aquest cap de setmana, la Gala Lírica que constitueix un dels actes centrals programats al llarg de 2021 per celebrar aquest aniversari. La gala s’oferirà en dues sessions, aquests divendres i diumenge, al Teatre Principal de Maó.

La pandèmia ha impedit que enguany es pugui presentar una òpera escenificada, per la qual cosa s’ha optat per organitzar un concert en un format més adequat a la situació actual. En aquesta vetllada es comptarà amb les mateixes veus que havien de presentar els papers principals de l’òpera prevista per commemorar els 50 anys dels Amics de s’Òpera. Així, els quatre cantats que protagonitzaran aquest concert són María José Moreno, Celso Albelo, Mario Cassi i Simón Orfila. Els acompanyarà el cor dels Amics de s’Òpera i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida en aquesta ocasió per Oliver Díaz.

Les veus

La soprano granadina, María José Moreno, és una de les veus més destacades en el panorama actual. Soprano lírico-lleugera, s’ha especialitzat en repertori del bel canto amb autors com Rossini o Donizetti i també amb Mozart. Es va formar a l’Escuela Superior de Canto de Madrid, guanyant el prestigiós Concurs Francesc Viñas de Barcelona, en 1997. Aquell premi li va obrir portes a una carrera professional que ha desenvolupat en els principals escenaris europeus, com el Teatro alla Scala de Milà, La Fenice de Venècia, San Carlo de Nàpols, la Staatsoper de Viena, el Teatre del Liceu o el Teatro Real de Madrid.

Moreno ha compartit escenari en moltes ocasions amb Celso Albelo, tenor nascut a Tenerife i un dels cantants més sol·licitats a teatres d’arreu del món, a més de ser un bon conegut del públic menorquí. Amb els Amics de s’Òpera de Maó ha estat present en un recital de 2015 i en la «Lucia di Lammermoor» de 2017, on va enlluernar en el paper d’Edgardo. Albelo ha debutat als escenaris més importants, des del Metropolitan de Nova York a la Scala de Milà, passant per la Staatsoper de Viena, la Deutsche Oper de Berlín, el Bolshoi de Moscú, la Royal Opera House de Londres, el Liceu de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, l’Opéra National de París, el Teatro San Carlo de Nàpols o La Fenice de Venècia.

El baríton Mario Cassi, per la seva banda, és una de les veus de més significació en un repertori operístic que va de Mozart a la música contemporània, dedicant una especial atenció al bel canto. En el transcurs de la seva carrera ha participat en diverses estrenes i ha actuat seguint la batuta de directors com Riccardo Mutti o Michele Mariotti, en escenaris de tot el món, des de Viena a San Petersburg, passant per Roma, Venècia, París, Tòquio.

Finalment, per tancar aquest elenc de luxe, es comptarà amb una figura que gairebé no necessita presentació, ja que es tracta del cantant menorquí Simón Orfila. Baix amb projecció internacional que canta regularment al Teatre del Liceu de Barcelona i Teatro Real de Madrid, així com a Sevilla, Oviedo, Las Palmas, Maó, Palma de Mallorca, Bilbao, A Coruña i Santander. Fora d’Espanya, ha treballat a importants teatres como la Deutsche Oper i Staatsoper de Berlín, Ópera de la Bastilla de París, Scala de Milà, Royal Opera House de Londres, Théâtre de la Monnaie de Brussel·les, Festival de Pesaro i els teatres d’òpera de Tòquio, Lima, Bogotà, Lisboa, Múnic, Hamburg, Roma, Nàpols, Florència, Gènova, Torí, Bolonya, Buenos Aires, Ginebra, Toulon i Montpeller, entre altres.

Els altres protagonistes

El Cor dels Amics de s’Òpera de Maó serà l’altre protagonista d’aquesta vetllada. Dirigit des de 2010 per Cristina Álvarez, és un dels pilars d’aquest projecte des de la seva formació. El cor participa en totes les representacions operístiques programades pels Amics de s’Òpera i també prepara altres concerts, com el realitzat en el marc del Concert Institucional per a la Diada de Sant Antoni, en 2013, o la participació en la versió concert de l’òpera «Falstaff» al Teatre Principal de Maó i al Teatre Principal de Palma, en 2016. En ocasió d’aquesta gala han preparat nombres corals tan coneguts com el «Va pensiero» de Nabucco, a més de totes les intervencions amb els cantants solistes que se succeiran durant el recital.

Tot i les complicacions per la situació actual, s’ha pogut comptar amb la col·laboració de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, formació estretament lligada a l’esdevenir de l’òpera a Menorca en aquesta última època. Per a l’ocasió, els músics de l’orquestra es posaran sota les ordres de la batuta d’Oliver Díaz, jove director format a la Juilliard School, amb mestres com Otto Werner Mueller o Yuri Temirkanov. Díaz presenta una trajectòria professional que ja l’ha portat a dirigir la majoria de les orquestres espanyoles de primera línia.

I el repertori

El programa de la gala comptarà amb una selecció de les àries i números de grup més recordats en la història d’aquest gènere. Serà el moment d’escoltar, a través d’aquestes veus espectaculars, els més grans hits d’òperes que s’han representat al llarg d’aquests cinquanta anys dels Amics de s’Òpera: una selecció d’«Il trovatore», que s’ha representat en quatre temporades diferents, «Nabucco» o «Rigoletto» de Verdi, que ha entrat cinc vegades en la programació de l’associació, «Lucia di Lammermoor» o «L’elisir d’amore» de Donizetti, i un títol fetitxe com «Tosca» de Puccini. També formaran part del programa números procedents d’altres títols com «Les pêcheurs de perles» de Bizet, «Attila» de Verdi, «Roméo et Juliette» de Gounod o «La favorita» de Donizetti, que només es va representar en 1973.

Proposta òptima, així, per a seguir gaudint en directe del gènere operístic, en un moment en què no toca una altra alternativa que adaptar-se a la situació, i mentre es continua treballant amb l’opció de portar «Il barbiere di Siviglia» de Rossini a l’escenari del Principal a finals d’octubre.

Tot promet l’oportunitat de gaudir d’un concert de gran nivell per celebrar amb tota la categoria que es mereix aquest mig segle d’òpera a Menorca, sense interrupció. Un esforç per part de l’Associació dels Amics de s’Òpera de Maó que ha rebut recentment el reconeixement honorífic amb el Premi Nacional de lírica «Opera XXI», de l’Asociación de Teatros y Festivales de Ópera de España, per la tasca de promoció, impuls i difusió del gènere operístic durant 50 anys; que és i ha estat el motor del fet que l’òpera continuï sent un dels esdeveniments culturals més destacats a l’Illa.