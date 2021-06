Alaior fa realitat el centre d’art

LÔAC, el nou centre Alaior Art Contemporani, obrirà les portes dijous que ve, acompanyat de grans firmes del món de l’art contemporani. Serà amb un acte inaugural a la plaça des Ramal, a les 20 hores, davant de l’edifici del carrer Baixamar, a l’antiga escola graduada i, fins fa poc, seu del Centre Internacional d’Art i Gravat Xalubinia.

El nou centre neix amb una exposició molt important d’art contemporani. Una cessió gratuïta que fan les empreses Arenas & de Groote Beaux Arts SL i Sauvant Alquiler de Obras de Arte, de Rafael Arenas i Isabelle Leurent, per tres anys i renovable per dos més. I que consta de 146 obres valorades en uns 2,5 milions d’euros.

En el catàleg figuren set obres de Joan Miró, entre les quals, l’escultura «La boulangère» o el tríptic format per «Le Maréchal des Logis», «L’otarie Savante» i «Le Tambour Major». De Miquel Barceló hi ha cinc quadres, «Sípia adulta», «Feuille sur crâne» o l’aiguatinta «Lanzarote 17»; de Jaume Plensa es poden veure quadres com un sense títol, que és el més gros de tota l’exposició, amb quatre metres de llargària. I d’Antonio Saura destaca una altra de les pintures més destacades del nou LÔAC, l’oli sobre tela «Dora Maar», i altres com «Tête», «Eté» o les serigrafies de «Moi».

Antoni Tàpies també té una important presència, amb «Roig i negre 1», «Berlin suite» i «Autoretrat». I un altre autoretrat que es pot veure és el de Matías Quetglas, l’únic artista menorquí representat a l’exposició.

Completen la mostra altres noms destacats, com Alfonso Bonifacio, Cristina Barrera, José Guerrero, Juana Francés, Esperanza d’Ors, Max Beckam, A.R. Penck, Louis Bourgeois, William Kentridge, Blanca Muñoz amb «Caníbal», un aiguafort amb varetes d’acer inoxidable, o l’artista basca Lucía Vallejo, vinculada també amb Menorca.

Les obres estan distribuïdes en dues plantes de l’edifici, amb una superfície d’uns 300 metres quadrats. El primer pis consta de tres sales, i en el segon, en un espai d’uns 160 metres quadrats, al voltant de diverses sèries artístiques i autoretrats de diferents autors, s’ha creat un espai per al foment de la creació artística entre els més petits. Per últim, el pati serà una mena de chill out, amb parasols i sofàs on el visitant podrà fer un cafè o prendre un refresc mentre comenta les obres.

Marina Abramović a Gràcia

L’artista sèrbia Marina Abramovic, guardonada amb el Premi Princesa d’Astúries de les Arts 2021, també forma part d’aquesta col·lecció, encara que la seva obra s’ubicarà a la Capella de Gràcia. De la considerada reina de la performance es podrà veure una obra fins ara mai exposada, «Five stages of Maya Dance», formada per cinc peces d’alabastre tallades amb tècnica 3D i llum led interior. I l’acompanyen quatre obres gràfiques de gran format, fetes a partir d’impressions cromogèniques o en gelatina de plata.

El batle alaiorenc, José Luis Benejam, considera que aquesta col·lecció esdevé un «pol d’atracció artística i turística» per al poble, ja que «no hi ha a Menorca cap altra sala, i menys pública, que ofereixi aquest nivell d’obres». Encara més, afegeix, tenint en compte que «crearem un circuit artístic, entre LÔAC, la Capella de Gràcia i Sant Diego».

Quant a la inversió, Benejam la xifra en «menys de 40.000 euros», que s’han dedicat al condicionament de l’edifici. Bàsicament, a fer un rentat de cara a l’immoble, sistema d’il·luminació, unes bastides de llenya i la instal·lació del sistema de seguretat.

LÔAC obrirà de dimarts a diumenge, de 10.30 a 14 i de 17.30 a 21 hores. L’entrada serà gratuïta per als residents d’Alaior i costarà 5 euros per al públic en general.