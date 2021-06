Un festival per fer créixer Ràdio Far

El 30 de juliol tindrà lloc as Mercadal el II Festival de Maquetes de Ràdio Far. Un esdeveniment per al qual es comptarà amb les actuacions d’algunes de les bandes més prometedores del pop menorquí, com Verlaat, Ses Bísties de Montgofre i la cantautora Maria Florit. Hi seran també grups repetidors de la primera edició, com Fil de Ferro & Darkness, així com Los Gallos, la mítica banda dels 90, i els rapers d’Orgànic.

El Recinte Firal mercadalenc acollirà la segona edició d’aquest festival que Ràdio Far concep com una mena de retorn al públic que dona suport a la música que es fa a Menorca. «Que millor que fer un concert» amb algunes de les bandes del moment, apuntava ahir el responsable de Ràdio Far, Cristian P. Coll.

Micromecenatge

El festival està lligat, al mateix temps, a la campanya de micromecenatge «Impulsem Ràdio Far», que s’ha engegat a la plataforma Goteo.org. L’objectiu és aconseguir més finançament per a «mantenir i millorar» aquesta emissora que es pot escoltar a través d’internet i que té nous reptes. En la seva aposta per la cultura de l’Illa, de forma independent i col·laborativa, la intenció és aportar cada cop més continguts i més programes, ampliar franges d’edats dels oients per fer arribar la cultura a tothom, i també organitzar tallers de ràdio.

Nascuda a internet el 2019, Ràdio Far té en emissió una dotzena de programes i té quinze col·laboradors, entre ells, Pedro Sánchez, Xec Pons, Carles Jiménez, Laia Garci, Marina E.G. o Andrea Oyamburu. I un dels «somnis» que persegueix Es Far Cultural és poder tenir qualque dia una freqüència de ràdio d’FM.

I les entrades?

A través de les contribucions de crowdfunding, els mecenes que rebran a canvi diferents recompenses. L’aportació mínima a la campanya és de 15 euros, i a partir dels 18 euros el donant rebrà una entrada per al festival del 30 de juliol, i a mesura que creix l’import, s’afegeixen des de consumicions durant els concerts, fins a productes i camisetes de l’esdeveniment. Però no només. També hi ha paquets que inclouen contacontes per telèfon, esdevenir patrocinadors de programes, aparèixer com anunciants, estades a la Casa d’Artistes des Far Cultural o rebre a casa a integrants de Soca de Mots per fer recitats de glosa.