Música per viure la festa de Ciutadella

La Banda Municipal de Ciutadella va ser l’encarregada de fer reviure, després de dos anys, l’esperit festiu que envolta Sant Joan. Ho va fer amb dos concerts consecutius, a la colàrsega del port de ponent, dels quals van gaudir més d’un miler de persones.

As Pla de Sant Joan s’havia previst un aforament per a 450 espectadors en cada actuació. Però el va seguir més gent, des de Dalt es Penyals i els voltants. Perquè hi havia ganes d’escoltar la música festiva, que sonaren els músics, sota la batuta de Joan Mesquida.

El director va organitzar el concert en dues parts, amb intèrprets diferents, perquè així poguessin sonar tots els integrants de la banda. Va ser així que sonaren temes com «Amparito Roca», «El Maniquí», «Paquito el chocolatero», «Davallada de la Mola», «Es ruc», «El gato montés» o, evidentment, «El postillón de la Rioja», el jaleo.

I entremig, altres cançons exitoses dels darrers anys, i també clàssics de la cançó catalana, espanyola i internacional. Fou el cas de títols com «Boig per tu», de Sau, o «Així i tot», dels Ja t’ho Diré, o el «Livin’ on a prayer» de Bon Jovi o «Mi gran noche», de Raphael. També tocaren els músics cançons del «Mediterráneamente» de les campanyes d’Estrella Damm, i melodies com les de «Échame la culpa» de Luis Fonsi i Demi Lovato, o «La venda» de Miki Núñez. El concert es convertí en un clam d’esperança perquè, sense falta, l’any que ve Ciutadella pugui tornar a viure com cal les festes de Sant Joan.