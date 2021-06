Estudiants de batxillerat descobreixen el significat dels dos cavalls de La Catedral

Un grup de 25 estudiants de batxillerat de Ciutadella, amb tres dels seus professors, van emprendre dilluns l’aventura de descobrir La Catedral des de la perspectiva festiva de Sant Joan.

Es van trobar amb dos cavalls, amb es Be de sant Joan, i van entendre la geografia urbana i els espais festius de la Ciutadella medieval, amb l’església major de Santa Maria -avui Catedral de Menorca-, i amb la Universitat General de Menorca i Particular de Ciutadella, a quatre passes i ben davant. El filòleg ciutadellenc Francesc de Borja Moll els va explicar què era Es Born i què s’hi feia.

Aquests alumnes van entendre moltes coses de com ha de ser Es Be que porta s’Homo d’Es Be, segons marca el llibre de l’Èxode: “Heu de prendre un anyell; l’animal ha de ser sense cap defecte, mascle i d’un any” (Ex 12,5).

Les diverses representacions de la imatgeria de Sant Joan que hi ha a La Catedral els va ajudar a descobrir aquest personatge de fa dos mil anys, en honor del qual es celebra la festa de Ciutadella.

No van poder acabar l’aventura. Una hora i mitja ben entretinguda i didàctica no donava per a més. Els manca descobrir, encara, els passadissos secrets que hi ha en els soterranis de La Catedral; i recórrer el traçat dels carrers antics de les Esquelles i de Sa Pabordia.

També els falta pujar al campanar on hi ha la més elevada representació de Sant Joan a La Catedral, la campana de Sant Joan, la qual ha menat durant generacions a l’escola els estudiants de Ciutadella: “dang-dang, escola-escola”. La campana de Sant Joan contempla un panorama magnífic de la ciutat i dels llocs del terme de Ciutadella.

En finalitzar l’aventura es van endur deures per a fer pel carrer, no a casa. Han de trobar la representació de s’Homo d’Es Be o de Sant Joan Baptista, que és el mateix, situada entre la plaça Nova -avui plaça Espanya- i la plaça de La Catedral, en un indret de l’espai festiu de ses Corregudes de Sa Plaça. També han de trobar el carreró de na Girondella, que hi havia darrera el palau de la Universitat, seu de l’administració municipal; i han de reconstruir mentalment on hi havia la balconada de la sala de la Universitat des d’on els quatre Jurats podien contemplar la festa. S’accepta l’ajuda dels germans majors i, fins i tot, dels pares i mares.

La normativa de respecte a les imatges dels menors d’edat obliga, d’acord amb la llei, a no reproduir fotografies d’aquesta visita didàctica a La Catedral, que va unir literatura, història i art amb la religió catòlica.

Visites guiades

Les visites guiades per a veure i entendre la iconografia de Sant Joan -organitzades per la parròquia de La Catedral i MENORCA Es Diari- segueixen, diàriament, per als adults amb totes les invitacions gratuïtes possibles distribuïdes.

En aquests moments ja s’han exhaurit cada dia les entrades d’aquestes visites per a majors de 18 anys, en grups de fins a cinquanta persones, que puguin pujar escales i amb les mesures sanitàries exigides per a evitar la pandèmia.

La visita té una durada d’una hora i finalitza en els terrats de La Catedral o al jardí de cal Bisbe per a escoltar el ‘toc de queda’. Les explicacions són en pla, a càrrec de Josep Manguán, llicenciat en Geografia i Història, i en Teologia.

Demanam i recoamam que, si algú no pot utilitzar l’entrada que hagi anat a recollir, la torni perquè una altra persona se’n pugui beneficiar.