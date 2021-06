Un passeig per les escultures del Museu de Menorca

El Fons del Museu de Menorca conté diverses escultures que amb el canvi de discurs museogràfic de l’última reforma de les sales permanents no hi van tenir cabuda. Aquest fet —juntament amb la incorporació de dues peces més, una de Jaume Ribalaiga, donació de la viuda de l’artista, i l’altra de la jove escultora Ana Llorens, dipòsit del Consell insular— ha fet plantejar un nou espai expositiu.

El claustre del Museu de Menorca, construït pels volts del 1700 i un dels millors exemples de l’arquitectura religiosa menorquina, ha estat l’espai escollit per allotjar aquest conjunt d’escultures que permetran al visitant transitar per la creació contemporània balear a tall d’exercici contemplatiu, honorant així la funció primordial de tot claustre, la contemplació i la reflexió.

L’exposició

Les escultures de Mariam Blanco, Joan Costa, Laetitia Lara, Ana Llorens, Andreu Maimó i Jaume Ribalaiga, distribuïdes al llarg de la cara nord i oest del claustre, remeten a la naturalesa i al sentit simbòlic de la forma. La verticalitat d’un bon nombre d’elles, totèmiques, filiformes o monolítiques, permeten relacionar l’orgànic amb l’elevació, ja sigui física o espiritual.

El passeig acaba amb una obra que, per la seva horitzontalitat i pel concepte que la inspira, convida l’espectador a reflexionar sobre la mort. És el punt final d’una passejada que comença amb una pica talaiòtica a la qual s’ha desposseït de la seva funció, del seu ús, per donar-li el rang d’escultura. Així el passeig d’escultures s’inicia, com també ho fa el recorregut per les sales del museu, amb la cultura talaiòtica, origen de la història de Menorca.

Al llarg del camí ens trobem també una selecció de versos, d’autors menorquins, a cura de Josefina Salord que estableix un diàleg entre la poesia i l’escultura. Aquest passeig, però, neix en temps més propers, a les acaballes del segle XVIII i de la mà de Joan Ramis, autor fundacional de la literatura menorquina moderna, i d’altres autors que s’estenen fins als nostres dies.

La inauguració oficial de la mostra, a càrrec del conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, està prevista per aquest dimarts, 22 de juny, a les 19 hores. Hi assistiran les artistes Laetitia Lara i Ana Llorens i els familiars de Jaume Ribalaiga, un acte que també vol ser un petit homenatge a aquest artista.