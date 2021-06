Sant Lluís aposta per la cultura local amb més de 60 actuacions

Més d’una seixantena d’actes culturals són els que ha programat, per aquest estiu, l’Ajuntament de Sant Lluís. I totes, amb el denominador comú de la cultura sostenible i de proximitat. O el que és el mateix: tots els artistes participants, excepte un, són menorquins o residents a Menorca.

«Estiu 2021» és el títol d’aquesta programació estiuenca que han preparat des del Consistori santlluïser, que s’emmarca en el pla de cultura sostenible que estan redactant.

Com apuntà ahir la regidora de Cultura, Débora Marquès, el programa està concebut com una mena de «constel·lació», una gran xarxa interconnectada a partir de cinc cicles diferents: Mercat poble viu, Cultura de vorera, Artistes al carrer, Cicle Clàssic i Efímers.

Propostes

Cada un d’aquests cicles està concebut de forma diferent i les actuacions incloses en cada un d’ells es faran. Així, entre les actuacions del Mercat poble viu es poden destacar les de demà, de Moments a Cor, la del 27 d’agost de la Banda de Ferreries, o una batalla de galls el 3 de setembre.

El Cicle Clàssic es durà a terme al Circuit Natural. Seran quatre concerts de música clàssica, a càrrec de La Galatea-Ritmos de España, Cantabile, Quartet Vela i el Duet Favàritx.

Ben arrelades estan a Sant Lluís propostes com Cultura de vorera, que durà actuacions de grups com Wanderlust, Figues d’un altre paner, Il Gesto Armonico o Joana Serrat al litoral santlluïser.

Per altra banda, Artistes al carrer i Efímers són exemples de propostes innovadores. La primera, sorgeix dels càstings d’artistes realitzats fa uns mesos, i que com destacava Paolo Scarpa, de l’Associació de Músics de Menorca, de la quarantena de persones que hi van participar, gairebé tots tindran l’oportunitat d’actuar aquest estiu.

Per la seva part, Roberto López destacà que el cicle Efímers «és una proposta totalment nova, no sabem com sortirà», ja que «no només seran intervencions artístiques, sinó també d’investigació», amb «creacions en viu on no només participa el creador, sinó també el públic» que haurà d’interpretar, reflexionar i implicar-se.