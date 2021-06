Uns 30 alumnes participen a la nova edició de MenorcaBrass

Del 7 al 13 de juliol tornen as Mercadal els cursos del MenorcaBrass, dirigit a músics de vent-metall. Serà, en la novena edició d’un esdeveniment que s’ha convertit en festival, ja que incorpora un cicle de concerts, la mateixa setmana.

El IX Festival MenorcaBrass 2021 es celebrarà a l’Escola Municipal de Música i Dansa des Mercadal i hi participaran una trentena d’alumnes. I es durà a terme en dues modalitats formatives. Per una banda, del 7 a l’11 de juliol, s’impartiran els cursos de vent-metall per a alumnes de grau elemental i professional de trompeta, trompa i trombó. Formacions que impartiran Damián Tarín, trompa de l’Orquesta Sinfónica de Madrid i del Teatro Real; Javier Alcaraz, professor de trompeta del Conservatorio Profesional de Alcalá de Henares i membre del grup ensemble Soft; i Nadia Giner, trombó i estudiant de màster a l’Heute École de Musique de Lausanne (Suïssa).

Quant a les masterclass, per a alumnes de grau Superior i músics professionals, seran del 10 al 13 de juliol. Aniran a càrrec del professor de la Universitat d’Arts Escèniques de Graz (Àustria) i trompetista del prestigiós grup German Brass, Uwe Köller; la trompa solista de l’Orquesta Nacional de España, professor de l’Escuela Superior de Música Reina Sofía i del Conservatori Superior del País Basc (Musikene), Rodolfo Epelde; i el trombó solista de l’Orquestra StaatsKapelle de Berlín, Filipe Alves.

El festival

El MenorcaBrass 2021 inclou el II Cicle de Concerts. Consta de quatre actuacions, una d’elles, per primera vegada, fora del terme municipal des Mercadal.

El 8 de juliol (20 hores), al Pla de l’Església, el grup de trompetes Soft protagonitzarà el concert organitzat per Joventuts Musicals des Mercadal i Fornells; dia 10 (20.30 h), el quintet de metalls de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i Uwe Köller actuaran al Castell de Sant Antoni, de Fornells; i dia 11 (20 h), de nou al Pla de l’Església, serà el torn dels alumnes del curs de vent-metall i els professors. Per últim, el 13 de juliol (21 hores), i amb l’objectiu d’«ampliar la projecció del festival», segons la directora del Menorcabrass, Cati Mariano, l’esdeveniment celebrarà un concert a Maó. El MenorcaBrass Ensemble, el grup de metalls resident del festival, dirigit per Uwe Köller i amb la participació de Rodolfo Epelde i Filipe Alves, actuaran al pati exterior de Sant Francesc. Tant per aquest concert, com per al de dia 8, les entrades es poden adquirir a través del portal ticketib.com.